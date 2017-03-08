50 جهة من أبوظبي إلى «بورصة السياحة العالمية» في برلين

أبوظبي (الاتحاد)

تترأس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وفداً يضم ما يزيد على 50 من ممثلي أبرز المنشآت الفندقية والمنتجعات والمعالم السياحية وشركات إدارة الوجهات ووكلاء السفر والجولات السياحية في الإمارة، للمشاركة في معرض «بورصة السياحة العالمية» في برلين الذي ينطلق اليوم، وذلك لتعزيز الوعي بالمنتجات السياحية المتنامية والمتنوعة في الإمارة وتحفيز المزيد من الزوار لتمضية عطلات أطول في أبوظبي، والمحافظة على زخم النتائج القياسية التي سجلتها الوجهة السياحية العام الماضي.

وتستقطب هذه الدورة من «بورصة السياحة العالمية»، أحد أكبر المعارض السياحية المتخصصة في العالم وأكثرها أهمية، نحو 10 آلاف شركة وهيئة من 187 دولة تعرض منتجاتها وخدماتها أمام نحو 180 ألف زائر، بينهم 120 ألفاً من العاملين والمعنيين بقطاع السفر والسياحة. وتركز الهيئة خلال المعرض على تطوير مبادرات تسويقية مشتركة بالتعاون مع أهم وكلاء السفر والسياحة ومنظمي الجولات لتعزيز حضور الوجهة السياحية في برامج العطلات التي يقدمونها لعملائهم، والاستفادة من إقبال الزائر الألماني على رحلات السفن السياحية في أبوظبي، إضافةً إلى الارتقاء بوعي الفئات المستهدفة ضمن حملة الترويج السياحي للإمارة والتي تنظمها الهيئة عالمياً. ووفرت ألمانيا خلال موسم السفن السياحية 2015/‏‏‏2016 نحو 56% من إجمالي زوار الإمارة القادمين على رحلات السفن السياحية، والذين بلغ عددهم 91.658 زائر، في حين بلغت حصة النمسا 3% وسويسرا 2%. ورحب قطاع السفن السياحية في أبوظبي بعدد قياسي من الزوار خلال الموسم 2015/‏‏‏2016، معززاً طموحات الإمارة لاستقطاب 250 ألف زائر إضافي على متن الرحلات البحرية في غضون السنوات الثلاث المقبلة، وصولاً إلى 450 ألف زائر بحلول العام 2020، و808 آلاف زائر بحلول العام 2025. وفي إطار الحملة الترويجية العالمية للوجهة السياحية «حكاية استثنائية»، التي أطلقتها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة دولياً خلال شهر نوفمبر الماضي، يشهد جناح أبوظبي عرض سلسلة من الأفلام الترويجية يركز كل منها على أحد القطاعات السياحية الرئيسية في الإمارة. كما ستطلق الهيئة فيلماً ترويجياً عن سياحة السفن في أبوظبي خلال المعرض، والذي يسلط الضوء على محطة التوقف الشاطئية في جزيرة صير بني ياس في المنطقة الغربية، وهي الوحيدة من نوعها المخصصة للسفن السياحية في الخليج العربي.

وتدير هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة 11 مكتباً خارجياً لتمثيل الوجهة السياحية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مكتب في فرانكفورت يتولى مسؤولية تنسيق أنشطتها الترويجية وحملاتها التسويقية في الدول المتحدثة بالألمانية بهدف دفع عجلة السياحة من تلك الدول إلى الإمارة.

وينضم إلى جناح أبوظبي في المعرض «مسجد الشيخ زايد الكبير»، وهو أكثر معالم الإمارة استقطاباً للزوار والذي يتسع لنحو 40.000 مصلٍ، والذي تم اختياره كواحدة من الوجهات السياحية المفضلة عالمياً عبر موقع TripAdvisor، في حين يتعرف زوار الجناح على رؤية الإمارة الثقافية التي تجسدها المنطقة الثقافية في السعديات، الجاري تطويرها حالياً لتصبح لدى اكتمالها أكبر وجهة للمتاحف والمراكز الثقافية والفنية في العالم، بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي، المقرر افتتاحه هذا العام، ومتحف زايد الوطني وجوجنهايم أبوظبي.