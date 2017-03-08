«الاتحاد للطيران» تطبّق نظام الحجوزات المُعزّز وتحصل على اعتماد من «إياتا»

أبوظبي (الاتحاد)

طبقّت الاتحاد للطيران بنجاح معيار حجوزات جديداً وضعه الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» يسهم في تعزيز مستوى تدفق المعلومات بين أنظمة حجوزات وكلاء السفر وشركات الطيران، حسب بيان أمس.

وأصبح تطبيق معيار الحجوزات الخاص ببرنامج «قدرات التوزيع الجديدة» (NDC) التابع لأياتا ممكناً عقب الاختبارات الناجحة التي أجرتها الاتحاد للطيران و«شركة سابر لحلول الطيران» بالشراكة مع «شبكة سابر للسفر»، أحد أكبر أنظمة التوزيع العالمية. وبفضل ذلك، حازت الاتحاد للطيران شهادة الاعتماد من المستوى الأول من «أياتا».

ويمهد هذا الاعتماد الطريق أمام وكلاء السفر للحصول على قدرات وظيفية أكثر فعالية مع تعزيز تجربة التسوق في المستقبل والتي ستوفر لهم إمكانية الاطلاع على صور المنتجات، والخدمات، وخرائط المقاعد مباشرةً من نظام الحجوزات الموفرة من الاتحاد للطيران.

ويناصر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا»، الذي يمثل مصالح أكثر من 265 شركة طيران في مختلف أنحاء العالم، «قدرات التوزيع الجديدة» بهدف تحديث أعمال قطاع الطيران وتعزيز التواصل بين شركات الطيران وشركاء تجارة السفر.

وقال جاستن واربي، نائب الرئيس لشؤون التحويل والابتكار الرقمي في الاتحاد للطيران: «بالاتساق مع استراتيجية الاتحاد للطيران لتوفير المزيد من خيارات السفر للعملاء، سيسهم معيار قدرات التوزيع الجديدة في تعزيز قدرة الشركة على تصميم عروض أكثر تخصيصاً حسب متطلبات العملاء وإيصال مزايا المنتجات الحائزة الجوائز إلى العملاء بصورة أكثر فاعلية، بما يساعد في تلبية احتياجاتهم من خدمات السفر».