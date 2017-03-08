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حصد جائزتين من المجلس الدولي للمطارات

«مطار أبوظبي» «الأفضل» و«الأفضل تطوراً» في المنطقة العام 2016
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تاريخ النشر: الأربعاء 08 مارس 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المجلس الدولي للمطارات (أي سي آي) فوز مطار أبوظبي الدولي بلقب «أفضل مطار في الشرق الأوسط» و«أفضل مطار تطوراً: الشرق الأوسط»، ضمن «جوائز جودة خدمات المطار» السنوية.

وتقدم هذه الجائزة المرموقة، للمطارات التي تبرهن على التزامها تقديم تجربة عملاء متميزة عالمياً، وذلك عن طريق استطلاعات رأي المسافرين، والتي يشرف عليها المجلس الدولي للمطارات، حسب بيان أمس.

ويقوم المسافرون بإبداء آرائهم حول مجموعة من الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى تقويم رضاهم عن هذه الخدمات بشكل عام.

وتشمل استطلاعات الرأي سهولة الوصول إلى المطار وإتمام إجراءات السفر والتدقيق الأمني، إضافة إلى المحال التجارية والمطاعم وغيرها من الخدمات. وبناء عليه تحصد المطارات التي تحصل على أعلى درجات تقويم من المسافرين خلال العام «جوائز جودة خدمات المطار».

وقال عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي: «يسعدنا ويشرفنا تقدير المسافرين لنا من خلال هذه الجائزة العالمية المميزة، كما يسعدنا حصول مطار أبوظبي على جائزتي«أفضل مطار في الشرق الأوسط»، و«أفضل مطار تطوراً- الشرق الأوسط»، علماً أن هذه النتيجة جاءت نتاج العمل الدؤوب لفريق عمل مطار أبوظبي وجميع شركائنا الاستراتيجيين لضمان جودة الخدمات المقدمة، الأمر الذي يعكس روح الفريق الواحد لكافة العاملين في مباني المطار وحرصهم على تقديم تجربة متميزة وذات جودة عالية. ... المزيد
     
 

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