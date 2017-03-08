أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المجلس الدولي للمطارات (أي سي آي) فوز مطار أبوظبي الدولي بلقب «أفضل مطار في الشرق الأوسط» و«أفضل مطار تطوراً: الشرق الأوسط»، ضمن «جوائز جودة خدمات المطار» السنوية.

وتقدم هذه الجائزة المرموقة، للمطارات التي تبرهن على التزامها تقديم تجربة عملاء متميزة عالمياً، وذلك عن طريق استطلاعات رأي المسافرين، والتي يشرف عليها المجلس الدولي للمطارات، حسب بيان أمس.

ويقوم المسافرون بإبداء آرائهم حول مجموعة من الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى تقويم رضاهم عن هذه الخدمات بشكل عام.

وتشمل استطلاعات الرأي سهولة الوصول إلى المطار وإتمام إجراءات السفر والتدقيق الأمني، إضافة إلى المحال التجارية والمطاعم وغيرها من الخدمات. وبناء عليه تحصد المطارات التي تحصل على أعلى درجات تقويم من المسافرين خلال العام «جوائز جودة خدمات المطار».