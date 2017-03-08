«أدنوك للتوزيع» تفتتح «باب الشرق» في مدينة محمد بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت شركة أدنوك للتوزيع محطة «باب الشرق» في مدينة محمد بن زايد، ضمن خطتها الرامية لافتتاح 10 محطات ضمن المرحلة الأولى لشبكة محطات «أدنوك إكسبرس» المخصصة لخدمة المناطق والطرقات الأكثر ازدحاماً في مدينة أبوظبي وضواحيها، حسب بيان أمس.

وتمتاز محطات وقود «أدنوك إكسبرس» بكونها محطات خدمة مصممة بشكل طولي، تضم كل منها جزيرة واحدة مزوّدة بمضختين، وبمساحة إجمالية 600 متر مربع أو ثلاث مضخات، وبمساحة إجمالية 800 متر مربع. واستناداً إلى نتائج استبيان نفذته الشركة لتحديد أنواع الوقود التي يفضلها العملاء في المناطق المجاورة لهذه المحطة، فقد تم تجهيزها لتزوّد روّادها بنوعين من الوقود، هما خصوصي 95 وإي بلس 91.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ «أدنوك للتوزيع»: «يتركز اهتمامنا في «أدنوك للتوزيع» على أن تكون محطاتنا وما نقدمه من منتجات وخدمات عالية الجودة أقرب إلى الجمهور، ونحاول دوماً البحث عن السبل الكفيلة بتحويل عملية التزود بالوقود لتصبح تجربة أسهل وأيسر لعملائنا أينما كانوا. وتمثل سلسلة «أدنوك اكسبرس» تطبيقاً عملياً لما نعتمده من قيم مؤسسية وتشغيلية في مقدمتها المرونة والابتكار والكفاءة، فضلاً عن التميز في خدمة العملاء».

وبالإعلان عن افتتاح هذه المحطة الجديدة يصل عدد محطات «أدنوك اكسبرس» العاملة حالياً إلى 5 محطات، في حين تشمل المرحلة الأولى للمشروع والتي من المتوقع استكمالها مع نهاية الشهر الجاري، افتتاح 5 محطات إضافية في كل من مدينة محمد بن زايد، ومدينة شخبوط، ومدينة خليفة، وشارع دلما، وشارع الفلاح في أبوظبي.