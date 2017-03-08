«أدنوك» تنشد شراكات استراتيجية تدعم خطط النمو

هيوستن (الاتحاد)

تتطلع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إلى بناء شراكات استراتيجية جديدة تحقق قيمة إضافية وتدعم خطط النمو المستقبلية، فيما تواصل التزامها المساهمة في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة، وتعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات والمعطيات الجديدة وزيادة التنافسية في سوق الطاقة العالمي.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، في جلسة حوارية رئيسية ضمن فعاليات أسبوع «سيرا» المقام في مدينة هيوستن في الولايات المتحدة الأميركية الذي يعد أحد أهم منتديات الطاقة في العالم، ويجمع نخبة من أبرز شركات النفط والغاز وواضعي السياسات وأصحاب القرار والمختصين في قطاع الطاقة العالمي.

وأكد الجابر حرص أدنوك على إقامة شراكات استراتيجية مبتكرة مع مجموعة متنوعة من الشركاء بما يضمن التوازن بين رفع كفاءة العمليات التشغيلية وخفض التكاليف من جهة، وتنفيذ استراتيجية النمو الذكي وتعزيز القيمة في كل جوانب الأعمال من جهة أخرى.

وقال معاليه: «نتطلع للعمل مع شركاء لديهم استعداد للالتزام بالاستثمار في بناء شراكات متكاملة لا تقتصر على الاستكشاف والتطوير والإنتاج، بل تشمل أيضاً مكونات سلسلة القيمة في النفط والغاز والمصافي والبتروكيماويات بما في ذلك الخدمات البحرية والبرية والنقل والشحن».