الجزيـــرة و العيــــن .. «السباق المثير»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يخوض الجزيرة متصدر دوري الخليج العربي إحدى أهم مبارياته اليوم أمام العين في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من البطولة، وتأتي أهمية اللقاء كونه في وقت حساس للغاية بالنسبة للصدارة التي يعتليها «فخر أبوظبي» بعد تقليص الأهلي للفارق إلى 6 نقاط فقط بعد الجولة الماضية، وهو ما جعل سباق اللقب واحتلال الصدارة أكثر إثارة.

وتعد مباراة اليوم إحدى أهم قمم البطولة، خصوصاً أن الفريقين يسعيان للفوز، ففي الجزيرة لا بديل عن النقاط الثلاث منعاً لنزيف النقاط، وفي العين الفوز هو الشعار الأوحد من أجل تقليص الفارق والاحتفاظ بأمل الفوز بالبطولة.

وينتظر عشاق كرة الإمارات وجبة كروية دسمة، مثلما حدث في مباراة الدور الأول، التي انتهت بفوز الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للعين.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة بالغة، لا سيما أن كل طرف سوف يسعى إلى تحقيق أهدافه على حساب الآخر، ويعول الجزيرة كثيراً على هذه المواجهة في تثبيت أقدامه على قمة البطولة التي يعتليها برصيد 50 نقطة بفارق ست نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.