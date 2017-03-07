2400 رياضي يكتبون شهادة نجاح «ترايثلون أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد) - تصوير عادل النعيمي

حققت النسخة الثالثة لبطولة أبوظبي الدولية للترايثلون نجاحاً فاق التوقعات في ضيافة حلبة ياس نهاية الأسبوع الماضي، وشهدت جولة العاصمة مشاركة 2400 رياضي هاو من 52 دولة تراوحت أعمارهم بين 5 - 74 عاماً.

وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، على التأثير القوي الذي تتمتع به البطولة في أبوظبي والمشاركة المجتمعية المميزة.

وقال: «نسعى نحو الأفضل دائماً، ولا يمكن أن نتأخر في مسيرة دعمنا للرياضة بما تحمله من تنوع، كما يتوجب علينا أن نحافظ على هذه النجاحات والزخم الكبير على صعيد المشاركة المجتمعية والعالمية، ونسعى أيضاً إلى دعم وتعزيز التفوق الرياضي ورعاية أبطال الرياضة المحليين للمشاركة والنجاح في المسابقات والفعاليات الدولية، ليصبحوا خير قدوة لغيرهم من أبناء المجتمع».

ويلعب مجلس أبوظبي الرياضي دوراً أساسياً في تعزيز نمو شعبية رياضة الترايثلون، حيث تشهد الإمارة ازدهاراً متزايداً للرياضة عبر مختلف المنصات وفي جميع المستويات، بدءاً من اللاعبين الصغار وحتى نخبة المحترفين، فضلاً عن زيادة عدد مرافق التدريب المتاحة والنوادي المتخصصة بالتراثيلون، الأمر الذي ساهم في استقطاب المزيد من الأطفال والمبتدئين لممارسة التراثيلون في الإمارات.