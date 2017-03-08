الطاير: فعاليات دبي الرياضية تجسد الجودة والتميز

دبي (الاتحاد)

أكد مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أهمية المرحلة المقبلة في القطاع الرياضي بدبي بعد صدور قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعديل بعض مواد قانون مجلس دبي الرياضي، وتوسيع نطاق عمل المجلس، والمهام التي يقوم بها على صعيد إدارة وتطوير القطاع الرياضي وإعداده للمرحلة المقبلة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري مع مديري الإدارات والأقسام في المجلس، والذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم.

وقال الطاير: «نحن فخورون بثقة القيادة الرشيدة والدعم الذي يناله القطاع الرياضي عموماً، والمهام التي يضيفها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى مجلس دبي الرياضي لقيادة وتطوير القطاع الرياضي الذي يكتسب أهمية متنامية ومكانة أكبر باعتبار الرياضة مصدراً للسعادة والطاقة الإيجابية، فبعد ضم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي ومؤتمر دبي الرياضي الدولي إلى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، جاء القانون الجديد للمجلس ليؤكد الدور الريادي الذي يلعبه المجلس والأهداف الكبيرة التي يعمل على تحقيقها».

وأضاف: «يجب علينا خلال المرحلة المقبلة العمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومبادراته الرائدة بصناعة المستقبل، والتي كان آخرها مبادرة 10X من خلال تقديم مبادرات ابتكارية، ووضع لوائح تشجع الابتكار في العمل الرياضي، وكذلك الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للمجلس، والبدء الفوري في إطلاق المبادرات والبرامج واللوائح التي تساهم في تنفيذ القانون الذي أوكل إلى المجلس العمل على تأهيل القطاع الرياضي للاعتماد المالي الذاتي والاستثمار الأمثل للموارد، وتحديد ضوابط استخدام اسم دبي في تنظيم الفعاليات الرياضية، ومنح الموافقة للجهات المنظمة القادرة على تنظيم فعالية، ترتقي لمكانة واسم دبي التي ترمز إلى الجودة والتميز والابتكار والإبهار، وكذلك الإشراف الكامل على عمل أية جهة تريد تنظيم فعالية رياضية في إمارة دبي، ومنحها الترخيص الرسمي بذلك».

وختم الطاير بالقول «نحن نعمل على نموذج ناجح لتنظيم العمل الرياضي يتناسب مع احتياجات القطاع الرياضي بإمارة دبي، ويصلح لأن يكون نموذجاً وطنياً لخدمة القطاع الرياضي في الدولة، وهذا الأمر يتطلب بذل جهود أكبر من العاملين في المجلس بداية من مجلس الإدارة وصولا إلى جميع المنتسبين، كل في موقعه، وحسب دوره في تحقيق أهداف المجلس التي تنبثق من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، والتي تلبي حاجة القطاع الرياضي وفق قراءة دقيقة للواقع الرياضي، وتحديد آفاق تطوره وعناصر النجاح التي تتضمن الموارد البشرية والمنشآت والأصول».

وتم في الاجتماع مراجعة الهيكل التنظيمي لمجلس دبي الرياضي وفق تعديلات قانون مجلس دبي الرياضي، من خلال مكتب التطوير واللجنة المكلفة بمراجعة وتحديث الهيكل الوظيفي الجديد.

كما تم في الاجتماع استعراض الفوائد المتحققة من خلال مشاركة المجلس في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز (الجيل الرابع) للمرة الأولى هذا العام، والاستفادة منها للمشاركات المقبلة في البرنامج الرائد الذي يعد من أهم أدوات التطوير في العمل الحكومي في إمارة دبي.

واستمع نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بحضور سعيد حارب أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، إلى ملاحظات واقتراحات مديري الإدارات والأقسام، ووجّه بدراستها وتنفيذ المناسب منها، لتحقيق التطوير المنشود للقطاع الرياضي.