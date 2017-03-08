400 رام يشاركون في 5 فئات بـ «سكتون فزاع»

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم، منافسات بطولة فزاّع للرماية المفتوحة للجنسين بالبندقية السكتون- الرئيسة، التي تتواصل حتى السبت المقبل في ميدان شرطة دبي بمنطقة الروية، وتقام بتنظيم وإشراف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.واعتمدت اللجنة المنظمة برنامج البطولة التي تشمل 5 فئات بمشاركة 400 رام ، وبمختلف المستويات، المخصصة للرجال والسيدات والناشئين والناشئات وإسقاط الصحون، حيث تم تعميم المواعيد، وتقام تصفيات مختلف الفئات لمدة 3 أيام، على أن تكون النهائيات السبت المقبل، فيما تنطلق بعد البطولة الرئيسة مباشرة، منافسات تحدي فزاع للرماية بالسكتون للمواطنين.

وركزت اللجنة على إجراءات الأمن والسلامة التي تعتبرها أساس نجاح البطولة، بداية من وضع نقطة لتسلم وتسليم السلاح عند الدخول والخروج من ميدان الرماية بإشراف مختصين من فرق عمل اللجنة من شرطة دبي ممن يقومون بمعاينة السلاح والتأكد من مطابقته للمواصفات بشكل كامل.

وعبرت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن توقعها أن تشهد النسخة الحالية مستويات قوية ومرتفعة، تماشياً مع الزيادة في المكافآت المرصودة، والتنظيم الذي يواكب البطولات العالمية وقالت «تعتبر رماية السكتون من الرياضات التراثية العريقة التي تساهم في إعداد الأبطال الرياضيين، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال هذا السلاح الذي يبدو بسيطا، لكنه يتطلب دقة ومهارة عالية من الرماة، لذا بدأنا بمرحلة التدريبات لإعداد المتنافسين من جميع الفئات للبطولة الرئيسة والمنافسات المحلية من بطولة فزاع للرماية بالسكتون للمواطنين».

وتابعت «تسعدنا الزيادة المتواصلة في أعداد الراميات المشاركات من السيدات والناشئات، وحرصنا على توفير خصوصية لكل المشاركات من أجل التنافس بكل أريحية، وإبراز قدراتهن في هذه الرياضة الشعبية».

وتوقع العميد محمد عبيد المهيري رئيس اللجنة المنظمة ان يقدم المشاركين مستويات قوية بعد التدريبات التي تواجد فيها أمهر الرماة والراميات، وقال «مستوى البطولة في تطور فني سنوياً والدليل الأرقام التي تسجل هنا في كل نسخة، وهو ما يجعلنا نواكب هذا الأمر عبر تطوير كافة الإجراءات التنظيمية، وأبرزها الشاشات الإلكترونية التي تقوم برصد نتائج الرماة وتقديمها لهم بشكل مباشر عبر الشاشات الموجودة عند منطقة الرمي، وفي الشاشات المخصصة للجماهير، لتكون عملية رصد النتائج بكل شفافية ووضوح للجميع، والعمل على ضمان النزاهة من خلال رصد لجنة التحكيم عملية الرمي من المشاركين ومراجعة النتائج النهائية بصورة فورية.

وأوضح، أن تطوير موقع البطولة يأتي ضمن السعي سنويا لتقديم كل ما هو جديد للمشاركين والجمهور، وقال: «نرحب بكافة ضيوفنا من داخل الدولة وخارجها، وندعوهم للحضور وقضاء أفضل الأوقات عبر خدمات الضيافة التي تليق بهم جميعا، والنابعة من الكرم الإماراتي والعربي الأصيل».