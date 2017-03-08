الوصل يتحدى الأهلي.. والشباب في مواجهة الشارقة

علي معالي (دبي)

تقام اليوم مباراتان في ذهاب نصف نهائي دوري السلة، حيث يحل الوصل ضيفاً على الأهلي، ويلتقي الشباب على ملعبه مع الشارقة، على أن تقام مباريات الإياب لهذه الفرق الأحد المقبل، وبناء على هاتين المباراتين لكل فريق يتحدد طرفا المباراة النهائية، وفي حال تعادل الفريقين ذهاباً وإياباً يتم الاحتكام لمباراة ثالثة فاصلة، وتنطلق المواجهتان في السابعة والربع مساءً.

وكانت فرق الأهلي والشباب والشارقة قد تأهلت باحتلالها المراكز من الأول حتى الثالث بصورة تلقائية وفق نظام البطولة، بعد أن أنهت الدور الأول الذي أسدل عليه الستار فبراير الماضي، أما الفريق الرابع المتأهل وهو الوصل فقد احتاج لكي يصل إلى المربع الذهبي لخوض دور تكميلي منتصف فبراير الماضي، مع أندية بني ياس، والشعب، والنصر، ونجح فهود زعبيل في أن يثبتوا كفاءتهم رغم النقص الكبير في صفوف الفريق في الوجود ضمن الأربعة الكبار بالدوري.

وبنظرة سريعة إلى الفرق الأربعة فإن كلاً منها استعد على طريقته الخاصة، ووفقاً لظروفه الحالية، ويعتبر فريق الشباب الأكثر ترتيباً للأوراق في هذه المرحلة، حيث أقام معسكراً خارجياً في الدوحة لعب خلاله عدة مباريات ليستقر مدرب الفريق أحمد عمر على الكثير من الأمور الخاصة بلاعبيه قبل أن يلتقي الشارقة في مباراة مهمة ومثيرة للغاية، وفي الشارقة اقتصر الإعداد على تدريبات يومية بصالة النادي مع بعض اللقاءات الودية مع فرق مختلفة للحفاظ على المستوى الفني والبدني للاعبين في ظل فترة الراحة الطويلة التي حصل عليها اللاعبون خلال بطولة دبي الدولية، والتي لم تشهد وجود أي لاعب مواطن هذه المرة.

وفي الناحية الأخرى، عانى الأهلي تأخراً في مراحل إعداده فرضتها البطولة الدولية التي أقيمت على صالته، ورغم ذلك فإن طموحات الفريق كبيرة وعالية في المنافسة على اللقب، حيث يمتلك الفرسان مع مدربهم الألماني بيتر شورمز مقومات كثيرة من مجموعة لاعبين لديهم الكفاءة العالية، وتصدر الفريق الدوري رغم الأزمات المتنوعة التي واجهت الفرسان من عدم وجود أجنبي بشكل دائم مع الفريق، وكذلك النواحي المالية التي كانت أزمة كبيرة بالفريق خلال الفترة الماضية.

وفي الوصل، ورغم عدم وجود عدد كبير من لاعبيه الكبار فقد خاض مباريات الدور التكميلي التي فرضها إنهاؤه الدور الأول بالمركز الرابع، قبل أن ينجح في حسم بطاقته للمربع الذهبي، باللقاء الفاصل أمام بني ياس «88-62»، ومن ثم تخطى عقبة الشعب «89-81» خصوصاً أن الكوماندوز كان قد استهل الدور التكميلي بإقصاء النصر بنتيجة «77-57».

وتعتبر مباراة الجوارح مع الملك الأكثر سخونة وإثارة الليلة، ويمتلك فريق الشباب عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات، حيث يضم الفريق في صفوفه لاعب شارك في دوري المحترفين الأميركي «إن بي إيه»، مع وهو جيمس تايلور الذي لعب سابقاً مع فرق سان أنطونيو سبيرز، مقارنة بمواطنه ومحترف الشارقة ديفين أي بانكس الذي سبق له اللعب مع فريق الليكرز، مع العلم أن كفة المواجهتين السابقتين التي جمعت الفريقين خلال الدور الأول تميل لمصلحة الشباب، بفوزه ذهاباً «92-85»، قبل أن يجدد انتصاره على الملك إياباً «98-83»، وبالتالي ستحمل مباراة الذهاب الليلة صراعاً من نوع خاص أملاً في حسم نسبة 50% من التأهل للنهائي.