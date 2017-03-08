«بطل أبوظبي» يعزز صدارته لترتيب السباق إلى دبي

دبي (الاتحاد)

حصل الإنجليزي تومي فليتوود على المركز الثاني في بطولة المكسيك، ليعزز موقعه في المركز الأول على لائحة ترتيب الجولة الأوروبية للجولف التي تحمل اسم السباق إلى دبي، وواصل المضي بثقة من أجل الوجود في قائمة أفضل 60 لاعباً يتأهلون للمشاركة في البطولة الختامية، بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، نوفمبر المقبل، على ملاعب عقارات جميرا للجولف في دبي.

وفيما حقق الأميركي داستن جونسون لقب بطولة المكسيك بفارق ضربة واحدة عن فليتوود، فإن الإنجليزي كان الرابح الأكبر بحصده 984.271 نقطة، ليرفع مجموعه الكلي إلى 1.550.987 نقطة، مستفيداً من تتويجه بلقب بطولة أتش أس بي سي أبوظبي، مطلع الموسم الحالي، وهي البطولة التي تشكل دافعاً قوياً له لإكمال مشواره.

وحصل الإسباني جون راهم على المركز الثالث مناصفة مع الإنجليزي روس فيشر، بمجموع 12 ضربة تحت المعدل، وكسب كل من فيشر وراهم 468.117 نقطة، وقفز فيشر من المركز الـ 132 إلى المركز الرابع، بينما انتقل راهم إلى المركز السابع.

وخرج الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي والأميركي فيل نيكولاس، مبكراً من المنافسة بعدما تأخرا بضربتين عن المتصدر في الجولة الأولى، وتراجع أداؤهما بشكل تدريجي ليتشاركا المركز السابع بمجموع عشر ضربات تحت المعدل، وحصل نجم كأس رايدر على 294.339 نقطة لينتقل من المركز الـ 148 إلى المركز الـ 16، بينما انتقل ماكلروي من المركز الـ 42 إلى المركز الـ 17 بعدما كسب 199.366 نقطة، وحصل الإنجليزي تيريل هاتون على المركز العاشر ليكسب 156.353 نقطة، ويتحرك من المركز الـ 28 إلى المركز الـ 14.

وفي بطولة أخرى، أقيمت في جنوب أفريقيا، تألق ديب بورميستر في بلده، وحقق أول لقب له في الجولة الأوروبية بعد فوزه بالمركز الأول في بطولة تشواني المفتوحة.

وكسب صاحب الـ 27 عاماً 190,055 نقطة، وقام بقفزة مذهلة في ترتيب السباق إلى دبي، حيث انتقل من المركز الـ 26 إلى الـ 11، ليرفع من حظوظه للتأهل في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف في دبي في شهر نوفمبر المقبل.

وشارك ميكو كورهونين المركز الثاني مع الإسباني خورخي كامبايلو، بينما حصل الأميركي بيتر يوهلين على المركز الرابع متأخراً بضربة واحدة عن المركز الثاني بعد إحرازه خمس بيردي في الجولة الأخيرة، وكسب كل من كورهونين وكامبيلو 110.436 نقطة، وانتقل الفلندي من المركز الـ 62 إلى المركز الـ 32، بينما انتقل كامبيلو من المركز الـ 39 إلى الـ 26.

وحاز يوهلين 58.875 نقطة بعد حصوله على المركز الرابع، وانتقل من المركز الـ 24 إلى المركز الـ 23، وتعتبر بطولة جولة موانئ دبي العالمية المحطة الختامية للجولة الأوروبية للجولف التي تقام تحت شعار (السباق إلى دبي)، وفيها يطوف اسم وشعار دبي بألوانه المميزة حول العالم في مبادرة فريدة من نوعها لتطوير رياضة الجولف من ناحية، والترويج لدبي كوجهة سياحية رياضية رائدة عالمياً.