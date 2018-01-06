5 محطات في مشوار اللقب

الكويت (الاتحاد)

على مدار 15 يوماً خطف «خليجي 23» الأنظار واستقطب اهتمام المنطقة والشرق الأوسط، بينما عاشت الكويت كرنفالاً خليجياً لم يقتصر على كرة القدم فقط، بل كانت ملتقى اجتماعياً وجماهيرياً كبيراً، دخلها الجميع بطموحات عالية، لتدور عجلتها وبصخب كبير، لكن كعادة البطولات لا بد من بطل واحد ينال الفرحة الكبرى، وبالتأكيد هذا لا يلغي البطولة الحقيقية للجمهور الرياضي الخليجي الذي أثرى مدرجات البطولة، ليحافظ على الطابع الخاص لأهل الخليج، لكن البطولة في النهاية لا تحتمل إلا بطلاً واحداً، حقق اللقب عن جدارة واستحق تهنئة الجميع.

أثبتت المجموعة الأولى قوتها من بداية الرحلة، حيث ضمت منتخبات الكويت والإمارات والسعودية وعمان، وكان التأهل من نصيب المنتخبين الإماراتي والعماني اللذين صعدا للمباراة الختامية.

5 محطات احتاج إليها الفريق العماني ليتوج باللقب، حيث جاءت النتائج على نحو خدمه في تحقيق هدفه رغم خسارته في اللقاء الافتتاحي أمام منتخبنا بهدف.

المجموعة الأولـى