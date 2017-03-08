«الملك» يستعيد شبابه في «ليلة الجوارح»

رضا سليم (دبي)

رد فريق شباب الشارقة لكرة اليد، الدين للشباب عندما اقتنص كأس السوبر لفئة الشباب في نسختها الخامسة عشرة، وكسب المباراة النهائية بنتيجة 25-22 في لقاء امتد للشوط الإضافي، وثأر شباب الملك من خسارة درع الدوري الذي حافظ عليه لسنوات طويلة، إلا أن الجوارح كسروا القاعدة وفازوا بالدرع ليعود نهائي السوبر ليضع الفرصة أمام الشارقة لرد الدين والفوز بالكأس للمرة التاسعة في تاريخه، في الوقت الذي رفع الحضور، العقال لفريق الجوارح الذي قدم مباراة كبيرة.

وتبقى في موسم الشباب بطولة كأس الاتحاد، آخر مسابقات الموسم الحالي، والتي تمثل هدفاً لكل الأندية خصوصاً الشارقة والشباب.

أما عن تفاصيل المباراة، فقد جاءت المواجهة متكافئة في البداية بعدما سجل كل فريق هدفاً، وكان الشارقة البادئ بالتسجيل، ويتصدى عمر خليفة حارس الشباب لرميتي جزاء متتاليتين، ويرد الجوارح عن طريق خالد إسماعيل ويتقدم 2-1، وبعدها هدف آخر عن طريق راشد إسماعيل، ويرفع النتيجة إلى 3-1 للجوارح، وينتصف الشوط بتقدم الجوارح بهدف 5-4.

تتغير النتيجة في النصف الثاني من الشوط، وينجح الجوارح في رفع الفارق إلى 3 أهداف، ما دفع طلال ناصر أغا مدرب الشارقة لطلب وقت مستقطع لفريقه، وبالفعل ينجح الشرقاوية في التقليص إلى هدف 8-7، في الدقيقة 20، وينتهي الشوط بالتعادل 10-10.