100 لاعب في بطولة نادي دبي للسنوكر

دبي (الاتحاد)

تنطلق عصر اليوم بطولة نادي دبي السنوكر المفتوحة التي ينظمها النادي، بمشاركة ما يقرب من 100 لاعب من كوكبة ونجوم منتخبنا الوطني واللاعبين المميزين بالدولة من المواطنين والمقيمين بجانب نخبة من أبطال دول مجلس التعاون الخليجي أبرزهم، البحريني حبيب صباح والقطري محسن بوبشيشة.

وعقدت إدارة النادي مؤتمرا صحفيا أمس الأول، بحضور عبد العزيز الريس رئيس اللجنة المنظمة للكشف عن تفاصيل الحدث الذي رصد له من قبل الجهة الراعية 70 ألف درهم جوائز مالية، وأكد الريس، أن كل الترتيبات الخاصة بإقامة وتنظيم الحدث تؤكد أن البطولة ستكون ناجحة واستثنائية، حيث الجوائز التي رصدت للإبطال والمشاركين مميزة وكبيرة، وجميع المشاركين على مستوى عال من الأداء والخبرة سواء نجوم المنتخب الوطني، أو نجوم وأبطال الخليج.

وقال: نادي دبي للسنوكر اعتاد منذ 30 سنة على تنظيم أكبر واهم بطولات السنوكر الدولية والقارية، وهو المكان الأول الذي احتضن المنتخب الوطني في جميع مشاركاته وكان ومازال أكثر الداعمين له ولمسيرة نجاحاته.

وأضاف: النادي بصدد تنظيم العديد من الأحداث الرياضية المهمة في لعبتي البلياردو والسنوكر من أجل مزيد من النجاح والتطور لهذه الرياضة المهمة التي ساهمت على مدار تاريخها في رفع اسم دولة الإمارات عالياً خليجياً وعربياً وآسيوياً ودولياً.

وكشف عبيد خليفة عضو لجنة المسابقات بالاتحاد رئيس اللجنة الفنية أن البطولة ستشهد مشاركة نجوم منتخبنا محمد شهاب ومحمد الجوكر وخالد الكمالي الذين سيلتحقون بالمنافسات في الأدوار النهائية.