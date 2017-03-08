الإخوان الجسمي سفراء مهرجان أبوظبي للسباحة

أبوظبي (الاتحاد)

يعود عبيد وسعيد الجسمي، من إخوة الجسمي الستة، إلى مهرجان أبوظبي للسباحة 2017 برعاية مبادرة «أكتف لايف» من الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان إلى شاطئ فندق قصر الإمارات يوم السبت المقبل، للسباحة في المياه المفتوحة بالتزامن مع ماراثون «الفينا» لمسافة 10 كلم ضمن كأس العالم، حيث يتمتع الإخوة بجماهيرية واسعة في محفل الحدث الأول للسباحة المفتوحة في الإمارات، والذي يعود في نسخته الرابعة.

وعبر الإخوة بحماسهم الشديد للمنافسة مرة أخرى، وقال عبيد: «المهرجان هو أحد الفعاليات المفضلة لديَّ»، مشيراً إلى أن شاطئ قصر الإمارات موقع رائع لإقامة المهرجان ونحن نحظى بدعم ممتاز من الرعاة والمنظمين، نحن متحمسون للمنافسة مرة أخرى هذا العام.

من جهته قال سعيد: «نحن فخورون كوننا سفراء للمهرجان هذا العام، وعلى مدى الأعوام السابقة، وهدفنا هو تشجيع السباحين الناشئين على ممارسة رياضتنا المفضلة».

ويتنافس العديد من نجوم السباحة العالميين في ماراثون الاتحاد الدولي للسباحة (الفينا) لمسافة 10 كلم ضمن كأس العالم للسباحة، والذي يقام بعد المهرجان، حيث تشارك السباحتان الحائزتان على الميداليات الذهبية فيري ويرتمان وشارون فان رويندال في السباق إلى جانب السباحتين الحائزتين على الميداليات الأولمبية رايتشل بروني وبوليانا أوكيموتو سينترا، كما تشارك سيمون روفيني، الفائزة بماراثون الفينا العام الماضي، ضمن فعاليات هذا العام.

وسيكون لدى المشاركين والمتفرجين على حد سواء فرصة لقاء السباحة الأولمبية وسفيرة المهرجان سارة سيوستروم طوال اليوم.

وتقدم المهرجان مبادرة «أكتف لايف»، وهي مبادرة أطلقتها ضمان بهدف إلهام الناس من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية لاتباع أنماط حياة صحية وممارسة الأنشطة البدنية بغية تحسين الصحة العامة للمجتمع.

ويعتبر المهرجان إحدى أبرز الفعاليات ذات المستوى العالمي التي تقدمها المبادرة التي تسهم في إحداث تغيير إيجابي في حياة مختلف أفراد المجتمع.

وأعلن المنظمون بروفيشنال سبورتس جروب بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي أن التسجيل سيكون مجانياً لجميع سباقات الصغار «جونيور سبلاش داش»، وذلك لتعزيز الرؤية وراء تشجيع مشاركة جيل جديد من الشباب في السباحة، وذلك تماشياً مع المبادرة وأهداف مجلس أبوظبي الرياضي لزيادة اللياقة البدنية لدى جميع أفراد المجتمع.