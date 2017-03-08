«كاسر الأمواج» في أبوظبي يستضيف «تحدي العمالقة»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، يستقبل كاسر الأمواج بأبوظبي تحدي ومنافسات الجولة الخامسة من بطولة الإمارات للدراجات المائية، والتي ستنطلق بعد غد بمشاركة وحضور أبطال هذه الرياضة في فئاتها السبع المختلفة. ويشارك في البطولة أبطال من مختلف دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى المقيمين والقادمون من الدول الأوروبية.

وقد زادت الإثارة مع وصول البطولة إلى محطتها الخامسة، بعد أن استضافت أبوظبي الجولة الأولى، ثم أقيمت الجولة الثانية في دبي، وشهدت الشارقة استضافة الجولة الثالثة قبل أن تعود البطولة إلى دبي مع الجولة الرابعة وحاليا في أبوظبي مع أحداث الجولة الخامسة.

ويفتح باب التسجيل في المنافسة صباح الغد في مقر النادي على كاسر الأمواج في أبوظبي، حيث من المتوقع وعبر الجولة الحالية حضور أكثر من ستين متسابقا سيتوزعون على كافة فئات البطولة السبع، وستستمر عملية التسجيل حتى قبل عقد الاجتماع التنويري والإلزامي غدا للمتسابقين، والذي سيبدأ في الخامسة والنصف مساء.

وتعد البطولة من المنافسات المهمة التي يقوم النادي البحري بتنظيمها منذ تسعينيات القرن الماضي، وتحت إشراف اتحاد الرياضات البحرية وتأتي هذه الجولة من البطولة لتكون ضمن موسم طويل سيمتد إلى سبع جولات مختلفة تقام وتنظم بين أبوظبي ودبي والشارقة التي دخلت تنظيم البطولة وللمرة الأولى هذا الموسم الماضي.