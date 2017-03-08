«الأولمبية الوطنية»: انتخابات اتحاد السباحة في موعدها

علي معالي (دبي)

أكد المستشار أحمد الكمالي مراقب اللجنة الأولمبية لانتخابات اتحاد السباحة أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد من قبل اجتماع الجمعية العمومية الأخير، والمقررة يوم 25 مارس الجاري، مشيراً إلى أن باب الترشيح للانتخابات سيغلق في الثانية عشرة من ظهر اليوم.

وقال: ستكون الانتخابات شرعية وقانونية تماماً ولا تعديل عليها، وسيتم تطبيق اللوائح وفق النصوص، وأضاف: أنا ممثل عن اللجنة الأولمبية يمكنني القول سيتم عملها بشرعية سليمة تماماً بما لا يختلف مع التوجه الموجود في الاتحاد الدولي، مشيراً إلى أن وجود اللجنة الأولمبية مجرد مراقبة فقط.

من جانبه، أكد عبدالله الوهيبي القائم بتسيير الأعمال في اتحاد السباحة، بأنه تم إرسال الخطاب الذي تسلمته من الاتحاد الدولي إلى اللجنة الأولمبية، لأخذ الرأي في الإجراءات المقبلة بشأن الانتخابات، وسنلتزم بما جاء في اجتماع الجمعية العمومية الأخير مع استشارة اللجنة الأولمبية الوطنية في مثل هذه الأمور.

وكان الاتحاد الدولي للسباحة قد بعث برسالة مفادها بأنه لم يتم بعد اعتماد لائحة الانتخابات التي تم إرسالها عقب عقد الجمعية العمومية غير العادية الأخيرة للاتحاد التي جرت يوم 27 فبراير الماضي.