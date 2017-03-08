102 سائق في الطبعة الدولية لرالي دبي

دبي (الاتحاد)

تشهد النسخة الجديدة من رالي دبي الصحراوي، مشاركة نخبة 102 متسابق من 19 دولة، يتنافسون على لقب النسخة الجديدة التي تنطلق في صحراء القدرة، اعتباراً من الجمعة المقبل، ويقام السباق الذي يعد الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية والجولة الافتتاحية لبطولة العالم للدراجات النارية، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وبدعم شرطة دبي والهيئة العامة للدفاع المدني بدبي ومياه العين وأسيتكو لمكافحة الحرائق والنجدة.

ويستضيف الرالي، مجموعة قوية من سيارات فئة «تي1» تتضمن واحدة يقودها المتوج بلقب رالي داكار مرتين والمدافع عن لقب رالي أبوظبي الصحراوي القطري ناصر العطية، وسيارة أخرى من نوع ميني رباعية الدفع يقودها الروسي فلاديمير فاسيليف، بطل كأس العالم للراليات الصحراوية 2015، بالإضافة إلى مشاركة بطل رالي داكار الأخير، الدراج سام سندرلاند، الذي يعود للمشاركة على أرضه وبين محبيه بدراجة من نوع كيه تي أم.

وقال محمد بن سليم رئيس نادي السيارات رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية «إنها بداية جيدة، وكلنا ثقة أن حجم المشاركة سيزيد تدريجياً خلال الأعوام القادمة لأن مثل هذه الفعاليات هي ما يتطلع له مجتمع الراليات لدينا». وتشهد الفعالية العالمية مشاركة عدد من السائقين الإماراتيين والمقيمين في دبي ممن اعتادوا المنافسة في البطولة، وتضم قائمة المشاركين الإماراتي أحمد المقعودي، الفائز في الجولة التجريبية التي أقيمت ديسمبر بسيارة بولاريس، ومنصور بلهلي الذي شارك إلى جانب الملاح العالمي كريس باترسون في رالي أبوظبي بسيارة من نوع تويوتا لاند كروزر، والشيخ محمد القاسمي المشارك في الفئة الوطنية على متن «ياماها واي أتش زد» برفقة السائق اللبناني المساعد جوزيف مطر.

ويشهد الرالي مشاركة سائقة الدراجات الرباعية الفرنسية-الإيطالية كاميليا ليباروتي، أول سائقة ضمن فئة الدراجات الرباعية، والتي أكملت في يناير الماضي مشاركتها الثامنة على التوالي في رالي دكار الدولي، والحاضرة في دبي لإثبات قدرتها على مقارعة نخبة الرياضيين العالميين.

وتمكنت ليباروتي، التي تهوى أيضاً رياضات التزلج وتسلق الجبال، من تحقيق المركز الثاني بعد البطل العالمي رافال سونيك في بطولة العام الماضي من رالي أبوظبي الصحراوي، وتطمح من خلال عودتها للمنافسة في الإمارات أن تحقق نتيجة أفضل وترفع الكأس.