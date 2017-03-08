تأهل 66 فارساً في السباق الدولي 80 كلم

بوذيب، الختم (الاتحاد)

تأهل 66 فارساً وفارسة من السباق التأهيلي الدولي للقدرة لمسافة 80 كلم (نجمة واحدة) بمشاركة 127 فارساً وفارسة الذي أقيم أمس في ميادين قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، والذي يأتي ضمن سباقات احتفالية كأس سموه للقدرة لمسافة 240 كلم، وفي إطار مهرجان سموه الدولي الحادي عشر، بتنظيم نادي تراث الإمارات واتحاد الفروسية، والاتحاد الدولي، ومنظمة الجواد العربي، وأكاديمية بوذيب للفروسية ويختتم السبت المقبل.

ويشكل السباق التأهيلي الدولي أهمية خاصة للفرسان والفارسات والإسطبلات المشاركة، بحيث يمكّنها ذلك من المشاركة في السباقات الدولية المخصصة للقدرة، كما سيدعم جهود الفرسان ويكسبهم المزيد من الخبرات والتجارب والمهارات، لدخول عالم المنافسات الكبيرة.

شارك في السباق، وهو مخصص للخيول من أعمار 6 سنوات فما فوق، 127 فارساً وفارسة، وقسم لثلاث مراحل اتسمت بجماليات الحركة والانضباطية والتناغم مع المسارات الطبيعية، وأظهر المشاركون حماسة في الوصول إلى خط النهاية في الوقت المحدد، مع تنفيذ كامل لبنود مبادرة بروتوكول بوذيب من حيث السرعة، ونبضات القلب بحدود 56 نبضة في الدقيقة، ومدة عرض الخيل واجتياز إجراءات الفحص البيطري، حيث أعلنت لجنة تحكيم السباق برئاسة الفرنسي كرستانيو لوزانو تأهل 66 فارساً وفارسة.

وأكد المشاركون في السباق الدولي، تقديرهم لكل ما قدمته لهم قرية بوذيب وكوادرها ومدربوها ولجانها الفنية على مستوى التدريب، والمرافق والميادين والمسارات الطبيعية وعديد التجهيزات بمواصفات عالمية، ما أسهم في تحقيق مشاركتهم بامتياز، واكتساب المزيد من الخبرات والتعرف إلى أصول وقواعد رياضة القدرة وقوانينها، مؤكدين التزامهم بكامل بنود وقوانين مبادرة بروتوكول بوذيب التي أرساها سمو راعي المهرجان، لبناء أجيال المستقبل من الفرسان والفارسات وفق القواعد الصحيحة والسليمة.