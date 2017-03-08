البارسا وسان جيرمان.. «المهمة المستحيلة»

برشلونة (د ب أ)

عندما تنطلق منافسات اليوم الثاني من جولة إياب دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، سيسعى برشلونة الإسباني إلى تحقيق «المعجزة» بقلب الموازين وانتزاع بطاقة التأهل لدور الثمانية.

وكان برشلونة قد مني بهزيمة ثقيلة خارج أرضه وخسر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر/&rlm&rlm 4 في مباراة الذهاب.

ويأمل برشلونة في تحقيق إنجاز غير مسبوق عندما يستضيف غريمه في الإياب مساء اليوم، حيث لم يسبق لأي فريق تحويل تأخره بأربعة أهداف نظيفة إلى الفوز في مجموع المباراتين، في تاريخ دوري الأبطال.

وكانت أبرز عودة لفريق في تاريخ البطولة حتى الآن من نصيب ديبورتيفو لاكورونا الإسباني، حيث حول هزيمته أمام ميلان الإيطالي ذهاباً بنتيجة 1/&rlm&rlm 4 إلى الفوز والتأهل للدور قبل النهائي ببطولة عام 2004، حيث فاز ديبورتيفو في مباراة الإياب بملعبه 4/&rlm&rlm صفر.