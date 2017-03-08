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لم يخسر 3 مباريات متتالية منذ 25 سنة

بيسيرو: لا تخافوا.. الشارقة باقٍ في دوري المحترفين
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تاريخ النشر: الأربعاء 08 مارس 2017

علي معالي (الشارقة)

طوال المشوار التدريبي للبرتغالي بيسيرو مدرب الشارقة، لم يمر بالظروف التي يعيشها الآن مع الملك الشرقاوي، لأن أطول فترة لم يحقق فيها الانتصار كانت 3 مباريات متتالية، ورغم أن بيسيرو لم يحقق الانتصار مع الشارقة في 7 مباريات متتالية، لكنه متفائل جداً بالفترة المقبلة، ويبحث في المباراة المقبلة ضد كلباء عن كيفية حل هذا اللغز، وتحقيق فوز يعيد الفريق إلى الطريق السليم.

والغريب في مشوار الملك هذا الموسم أنه لم يحقق الانتصار منذ 10 جولات، 3 منها مع المدرب اليوناني السابق دونيس، ثم استلم من بعده بيسيرو للمهمة، ولم يحقق أي انتصار في 7 مباريات بدوري الخليج العربي، ليكون المدرب الأول في دورينا الذي لم يحقق أي انتصار في 7 جولات متتالية.

القصة بدأت من الجولة 11 وكان المدرب مختلفاً، وفي الجولة 14 تولى بيسيرو المهمة، واستمر الانتصار غائباً حتى الآن مع انتهاء الجولة 20، والتي خسر فيها أمام النصر بشكل درامي.

بيسيرو وفي حوار خاص مع«الاتحاد» يعترف بأن الحظ يعاند فريقه تماماً، وأن الملك كان يمكنه تحقيق الانتصار في أكثر من مباراة لولا سوء الحظ.

ووجه المدرب البرتغالي عدة رسائل للاعبي فريقه: «أقول للاعبي الشارقة، كرة القدم مهنة وليست هواية، فهناك بعض اللاعبين حتى الآن لا يدركون هذا الأمر المهم، ولا بد أن تظهر الروح القتالية للاعبين، وأن يبحثوا دائماً عن كيفية تحقيق الانتصار، ولا بد من التضحية، والتركيز في التدريبات لكي يتعلم اللاعب كل يوم جديد في مجال اللعبة، ولا بد من تحقيق الاندماج بين 3 أشياء، وهي العمل والنظام الغدائي والراحة». ... المزيد
     
 

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