اتحاد الكرة يحتفل بيوم المرأة العالمي

دبي (الاتحاد)

وضع اتحاد الكرة برنامجاً احتفالياً بيوم المرأة العالمي، تقديراً لدور المرأة الرياضية، وترجمة لما وصلته الإماراتية من مكانة متميزة في هذا المجال، حيث سيشارك في هذا الحفل لاعبات المنتخب الوطني، وطالبات المدارس، وذلك في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي يطالب فيها الاتحادات التابعة له، بضرورة أن تحتفي بيوم المرأة العالمي، ولتشجيع الفتيات على ممارسة اللعبة وتوسيع القاعدة.

ورفع المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة أسمى آيات التهاني إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يحتفل به العالم في الثامن من مارس من كل عام.

وأشاد بن غليطة، بالدعم اللامحدود، والاحتضان الكبير الذي توليه «أم الإمارات» للمرأة الإماراتية بشكل خاص، والمرأة في العالم بشكل عام، مؤكداً أن الدعم الذي تتلقاها المرأة من قيادتنا الرشيدة، ساهم إيجابياً في تحقيق تطورها ونجاحاتها، وانعكس في تربيتها لأبنائها، فأضحت المرأة الإماراتية نموذجاً عالمياً يحتذى به، وتفوقت بفضل الدعم والمتابعة الحثيثة من قبل سموها في مختلف المجالات والميادين، فهي الأم والمعلمة والوزيرة والنائبة والعالمة والرياضية وغيرها من مجالات الحياة المتعددة.