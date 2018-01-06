رقم يعقوب يسجل صموده

الكويت (د ب أ)

رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على اعتزاله اللعب، لا يزال المهاجم الكويتي السابق جاسم يعقوب في صدارة أبرز الهدافين في تاريخ بطولات كأس الخليج العربي برصيد 18 هدفاً.

وكان من بين أهداف يعقوب ستة أهداف في البطولة الثالثة عام 1974 و9 أهداف في البطولة الرابعة عام 1976 ليساهم بقدر هائل في فوز الفريق باللقب في المرتين ورفع رصيده إلى 4 ألقاب في تاريخ بطولات كأس الخليج، حيث احتكر الأزرق الكويتي اللقب في البطولات الأربع الأولى.

وعلى مدار السنوات الماضية فشل أي لاعب من نجوم الخليج الحاليين في الاقتراب من رقم يعقوب، علماً أن أقرب لاعبين له في قائمة أفضل الهدافين اعتزلاً منذ فترة طويلة أيضاً، وهما العراقي حسين سعيد والسعودي ماجد عبد الله بفارق هدف واحد فقط خلف يعقوب، إلا أن حسين سعيد ما زال هو صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في دورة واحدة من بطولات كأس الخليج، حيث سجل 10 أهداف في البطولة الخامسة التي فاز بها منتخب بلاده عام 1979.

واقتسم أربعة لاعبين صدارة قائمة هدافي البطولة الثالثة والعشرين «خليجي 23» التي اختتمت في الكويت برصيد هدفين لكل منهما ليفشل مهاجمو هذه النسخة في الاقتراب حتى من رقم يعقوب.