«اسما كابيتال» تشتري حصة أقلية في «يوتيكو الإماراتية»

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة «اسما كابيتال» المملوكة لمؤسسات سيادية متعددة تتضمن «بنك التنمية الإسلامي»، و«صندوق الاستثمارات العامة السعودي»، و«المؤسسة العامة للتقاعد»، ووزارة المالية بالبحرين، ووزارة المالية في بروناي، صفقة مع شركة «يوتيكو» لشراء حصة أقليه بها.

وأتمت «اسما كابيتال»، التي تدير «صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية الأساسية 2»، صفقة شراء حصة مع «يوتيكو» للاستثمار في مجال المياه، وبموجب الصفقة يدخل «صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية الأساسية 2» في اتفاقية عمل ملزمة مع الشركة.

وبلغت قيمة الصفقة 147 مليون دولار ما بين شراء حصة وتمويل مشروعات، وسيتم الانتهاء من تفاصيل الصفقة في الربع الأول من 2017. ويقع مقر شركة «اسما كابيتال» في البحرين، وقد حصلت الشركة على موافقة «مصرف البحرين المركزي» لمزاولة نشاطها.

وأوضحت «يوتيكو» أن الصفقة تمت بعد مفاوضات وإجراءات عديدة، وتعين العديد من الشركات الاستشارية، هم «أرسنت أند يونج»، و«هاتش» الأميركية، و«ILFS»، وشركة «GU Advisory UAE»، وشركة «Latham and Watkins» وشركة «Trowers and Hamlins» وشركة «Taylor Wessing».

وتقدم شركة «يوتيكو» استثمارات ضخمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتوسع في أصولها للبنية التحتية في مجال المياه، والطاقة، والنقل، والتخزين، والفواتير والتحصيل.

وقال المدير الإداري لشركة «يوتيكو» السيد ريتشارد مينيزيس، إن «القيادة الحكيمة لحكومة الإمارات ساعدت يوتيكو للمضي قدماً في تحقيق هذا التطور والنمو ليصبح معلماً استثمارياً. ويعد هذا النموذج التنموي فريداً من نوعه، حيث ساهم في توفير مليارات الدراهم من الإنفاق الحكومي في استثمارات رأس المال والإعانات. كما يساهم هذا النموذج التنموي على تحسين التصنيف الائتماني للحكومات والهيئات الحكومية مع نظم التعرفة المستدامة».