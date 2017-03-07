«شرطة أبوظبي» تضبط 43 شخصاً وتتحفظ على شيكات بـ 1.3 مليار درهم

جمعة النعيمي (أبوظبي)

تحفظت «شرطة أبوظبي» على شيكات بقيمة مليار و300 مليون درهم في قضية «المحافظ الوهمية الاستثمارية» فيما تم ضبط 43 شخصاً من المتورطين في القضايا ، وتم فتح 400 بلاغ خلال 5 أيام فقط، وذلك وفقاً للواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي .

وكشف اللواء الشريفي في مؤتمر صحفي أمس ، أن «شرطة أبوظبي» بدأت التحقيق حول قضية المحفظة الاستثمارية الوهمية قبل 6 أشهر، لافتاً إلى أن القيادة العامة تقوم بعملها وفقاً لأسس أمنية راسخة وليس اجتهادات، حيث تم تكليف إدارة التحريات والمباحث الجنائية بجمع كافة الخيوط المتعلقة بالقضية. وأشار إلى أن هذا النشاط الاستثماري غير المشروع بدأه الأشخاص الموقوفون على ذمة القضية والذين يبلغ عددهم 3 أشخاص على نطاق ضيق من خلال محفظة واحدة، ليتسع خلال الشهور الأخيرة ليصل عدد المحافظ الاستثمارية إلى 3 محافظ وهمية واتسع عدد المتعاملين معها ليصل في محفظة واحدة إلى 3700.

وتم التحفظ على شيكات بقيمة مليار و300 مليون درهم، في حين تواصل شرطة أبوظبي جمع المعلومات والتحقيق حول بقية المحافظ الوهمية التي يديرها الموقوفون على ذمة القضية.

حضر المؤتمر الصحفي الذي عقدته القيادة العامة لشرطة أبوظبي ، بهدف التوعية الأمنية لأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين بمخاطر الوقوع ضحايا للنشاطات الاستثمارية الوهمية، العميد الدكتور راشد بورشيد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي.