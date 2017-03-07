الإمارات الأولى في استقطاب الموظفين الخليجيين

سامي عبدالرؤوف (دبي)

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي استقطاباً للخليجيين العاملين خارج دولهم المشمولين بنظام مد الحماية التأمينية، مشيرة إلى أن 11.691 خليجياً يعمل في الإمارات يمثلون قرابة 38.9% من إجمالي ما يزيد على 30 ألف خليجي يعملون في غير دولهم في إحدى دول «التعاون» الأخرى.

وقال محمد سيف الهاملي مدير عام «الهيئة» بالإنابة، في تصريح لـ«الاتحاد»: «أظهرت إحصائيات نظام مد الحماية التأمينية في دول مجلس التعاون، أن دولة الكويت، تأتي في المرتبة الثانية من حيث الخليجيين المشمولين بالحماية التأمينية، بعدد 7800 خليجي، ثم السعودية ثالثاً بنحو 4400 خليجي».

وأضاف: تليها قطر بنحو 4200 خليجي، و1200 خليجي يعملون في البحرين، ثم 400 خليجي في سلطنة عمان.

ولفت الهاملي، إلى أن 161 إماراتياً فقط سواء أكانوا مواطنين أو مواطنات يعملون في دول مجلس التعاون الأخرى، بينهم 61 يعملون في السعودية، و40 في قطر و23 في الكويت و28 في عمان و9 في البحرين، وجميع هؤلاء المواطنين مسجلون في نظام مد الحماية التأمينية».