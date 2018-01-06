عُمان بطلاً للمرة الثانية في تاريخه

الكويت (الاتحاد)
تُوج منتخب عُمان بلقب كأس «خليجي 23»، بعد فوزه على منتخبنا الوطني 5 - 4 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة النهائية مساء أمس، على استاد جابر بالكويت.
حضر مراسم التتويج الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس وزراء الكويت، ومرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة، وعدد كبير من الوزراء في حكومة الكويت، ومسؤولو الرياضة في دول مجلس التعاون، والأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا رئيس الاتحاد الأردني، ورؤساء الاتحادات الخليجية.
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وحصل منتخب عُمان على الميداليات الذهبية، وهي عبارة عن كأس مصغرة لكل لاعب، وتسلم أحمد كانو كابتن «الأحمر» كأس البطولة وسط فرحة كبيرة، واحتفل مع زملائه داخل الملعب، وسط احتفالية مبسطة في وسط الملعب.
حضر المباراة عدد كبير من الجماهير من المنتخبين ملأت المدرجات، وكانت ركلة الجزاء الضائعة من عمر عبدالرحمن في الدقيقة 89 هي نقطة التحول، وسبق أن حصل منتخب عُمان على لقب «خليجي 19» في مسقط.