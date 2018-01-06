عُمان بطلاً للمرة الثانية في تاريخه

الكويت (الاتحاد)

تُوج منتخب عُمان بلقب كأس «خليجي 23»، بعد فوزه على منتخبنا الوطني 5 - 4 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة النهائية مساء أمس، على استاد جابر بالكويت.

حضر مراسم التتويج الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس وزراء الكويت، ومرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة، وعدد كبير من الوزراء في حكومة الكويت، ومسؤولو الرياضة في دول مجلس التعاون، والأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا رئيس الاتحاد الأردني، ورؤساء الاتحادات الخليجية.

بدأت مراسم التتويج بتكريم أحمد كانو الذي حصل على لقب الحذاء الذهبي، فيما نال خالد عيسى حارس «الأبيض» جائزة أفضل حارس، بعد تألقه اللافت في البطولة، والحفاظ على نظافة شباكه في البطولة، وتقدم طاقم التحكيم بقيادة الكويتي علي محمود شعبان، ومعه المساعدان فارس الشمري، ويعقوب سهيل، والحكم الرابع علي حسن، ولاعبو منتخبنا للحصول على ميداليات الوصيف، ودار حوار قصير خلال التكريم بين غانم المرزوقي ونجم منتخبنا «عموري»، حيث هنأه على الأداء، ورفع معنوياته، مبدياً إعجابه بأدائه.

وحصل منتخب عُمان على الميداليات الذهبية، وهي عبارة عن كأس مصغرة لكل لاعب، وتسلم أحمد كانو كابتن «الأحمر» كأس البطولة وسط فرحة كبيرة، واحتفل مع زملائه داخل الملعب، وسط احتفالية مبسطة في وسط الملعب.

حضر المباراة عدد كبير من الجماهير من المنتخبين ملأت المدرجات، وكانت ركلة الجزاء الضائعة من عمر عبدالرحمن في الدقيقة 89 هي نقطة التحول، وسبق أن حصل منتخب عُمان على لقب «خليجي 19» في مسقط.