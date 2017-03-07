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زار مركز تدريب حرس الرئاسة وافتتح جناح النيران المشتركة في مدرسة التدريب المتقدم

بالفيديو.. محمد بن زايد: التدريب والتأهيل ركيزة أساسية في جاهزية قواتنا الباسلة لمواجهة التحديات
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 مارس 2017

أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن منظومة التدريب والتأهيل في القوات المسلحة هي ركيزة أساسية في جاهزية قواتنا الباسلة لمواجهة كل التحديات المحتملة.

جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها سموه، أمس، لمعهد تدريب حرس الرئاسة في معسكر محوي، حيث افتتح سموه جناح النيران المشتركة في مدرسة التدريب المتقدم.

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الجولة، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

وقال سموه: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية في تطوير قدراتها العسكرية والدفاعية، بما يمكن قواتنا المسلحة من أن تكون في أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة للتصدي للتهديدات والمخاطر كافة، والقيام بواجباتها الوطنية على أكمل وجه».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن تطوير مهارات منتسبي قواتنا المسلحة، وتدريبهم على أحدث التقنيات العسكرية والعملياتية، وإكسابهم الخبرة والممارسة اللازمة، مسألة تحظى بأولوية متقدمة لدى قيادتنا الحكيمة التي تحرص على رفع كفاءة مواردها البشرية، وتأهيلها بالشكل الأمثل. ... المزيد
     
 

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