الاحتلال يخطط لإخلاء قرية فلسطينية

القدس( الاتحاد)

أعلنت «الإدارة المدنية» في الضفة الغربية التابعة للجيش الإسرائيلي عن إصدار عشرات أوامر الهدم بحق مبان في قرية الخان الأحمر الواقعة بالقرب من مستوطنة «معاليه› أدوميم» شرقي القدس، وفي المنطقة «ج» الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية بحسب اتفاقية أوسلو. وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية، امس الاثنين، أن الحديث يدور عن 42 أمرا لوقف بناء هذه المباني، صدرت الشهر الماضي، وتم تحويلها الآن إلى أوامر هدم، يهدد الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذها خلال أسبوع، وفقا لمحامي سكان القرية المحَددين، شلومو ليكر.

ويعني تحويل أوامر وقف بناء إلى أوامر هدم هذه البيوت أن الاحتلال الاسرائيلي يعتزم هدم قسم كبير من القرية. وقدم سكان الخان الأحمر التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، ضد أوامر وقف أعمال البناء في القرية، التي تلقوها قبل ثلاثة أسابيع. وطالب الالتماس بأن تصدر المحكمة أمرا احترازيا يمنع هدم المباني طالما أن المحكمة تنظر بالالتماس.