  • الثلاثاء 08 جمادى الآخرة 1438هـ - 07 مارس 2017م
  12:10    الصين ستدافع عن امنها "بحزم" بعد نشر منظومة "ثاد" المضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية        12:17     السودان يعرب عن "الاسف العميق والاستياء" من مرسوم حظر السفر الاميركي الجديد        12:21     مطالب فلسطينية بتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان         12:47    محمد بن راشد يزور معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية        12:48     الشرطة العراقية تعلن السيطرة على المتحف القديم الذي دمره الإرهابيون في الموصل        01:04    الشرطة العراقية تعلن السيطرة على المتحف القديم الذي دمره الإرهابيون في الموصل     

الاحتلال يخطط لإخلاء قرية فلسطينية
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 07 مارس 2017

القدس( الاتحاد)

أعلنت «الإدارة المدنية» في الضفة الغربية التابعة للجيش الإسرائيلي عن إصدار عشرات أوامر الهدم بحق مبان في قرية الخان الأحمر الواقعة بالقرب من مستوطنة «معاليه› أدوميم» شرقي القدس، وفي المنطقة «ج» الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية بحسب اتفاقية أوسلو. وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية، امس الاثنين، أن الحديث يدور عن 42 أمرا لوقف بناء هذه المباني، صدرت الشهر الماضي، وتم تحويلها الآن إلى أوامر هدم، يهدد الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذها خلال أسبوع، وفقا لمحامي سكان القرية المحَددين، شلومو ليكر.

ويعني تحويل أوامر وقف بناء إلى أوامر هدم هذه البيوت أن الاحتلال الاسرائيلي يعتزم هدم قسم كبير من القرية. وقدم سكان الخان الأحمر التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، ضد أوامر وقف أعمال البناء في القرية، التي تلقوها قبل ثلاثة أسابيع. وطالب الالتماس بأن تصدر المحكمة أمرا احترازيا يمنع هدم المباني طالما أن المحكمة تنظر بالالتماس.

     
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا