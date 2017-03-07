مصر تفتح معبر رفح لعبور الحالات الإنسانية

غزة (د ب أ)

سمحت السلطات المصرية أمس بفتح معبر رفح البري مع قطاع غزة لمدة ثلاثة أيام.

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في غزة في بيان، إن السفر عبر المعبر مخصص للحالات الإنسانية من المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات وعودة العالقين إلى القطاع.

ومن المقرر أن يتم خلال أيام عمل المعبر إدخال شاحنات بضائع متنوعة من مصر إلى قطاع غزة من بينها الإسمنت.

وكانت السلطات المصرية فتحت المعبر يوم الجمعة الماضي استثنائياً في اتجاه واحد لمغادرة وفد شبابي فلسطيني من قطاع غزة إلى مصر. ومنذ بداية العام الجاري فتحت السلطات المصرية المعبر سبعة أيام على مرتين.

وتحدث مسؤولون في حماس مؤخراً عن تفاهمات لإعادة تطوير العلاقات مع القاهرة، بعد أن كان وفد من القيادة السياسية للحركة أجرى مباحثات في مصر الأسبوع الماضي.