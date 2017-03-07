55 قتيلاً بهجوم في جنوب السودان

جوبا (د ب أ)

قال مسؤولون محليون أمس، إن ما لايقل عن 55 شخصاً قتلوا خلال ما يبدو أنه هجوم لأسباب عرقية ومن أجل سرقة الماشية في جنوب السودان. وأعرب وزير الإعلام في ولاية بوما اشون جون جيرو في تصريحات عن اعتقاده بأن المسلحين جاءوا من ولاية جونقلي ، وهاجموا قرية كوسشار في ولاية بوما مساء أمس الأول الأحد. وقدر جيرو عدد المهاجمين بالآلاف. وقال إن ما لايقل عن 55 شخصاً، معظمهم من السيدات والأطفال قتلوا، وتم سرقة الآلاف من رؤوس الماشية.

ويعتقد أن المهاجمين ينتمون لعرقية دينكا، وأن الضحايا ينتمون لعرقية مورلي، بحسب ما قاله المسؤول. وتتبادل العرقيتان الاتهامات بشن الهجمات المتبادلة من أجل سرقة الماشية واختطاف الأطفال لتشغيلهم. وتردد أن المهاجمين كانوا يرتدون الزي العسكري، ولكن متحدث باسم الجيش لول رواي كوانج نفى أن يكون المهاجمون من الجنود، وقال إن المتمردين الذين يقاتلون الحكومة والميليشيات المتحالفة معها عادة ما يتنكرون في زي عسكري. ويذكر أن عشرات الآلاف قتلوا في جنوب السودان منذ أن تصاعد الخلاف بين الرئيس سيلفا كير ونائبه السابق رياك مشار إلى صراع مسلح في ديسمبر 2013.