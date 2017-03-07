  • الثلاثاء 08 جمادى الآخرة 1438هـ - 07 مارس 2017م
  12:10    الصين ستدافع عن امنها "بحزم" بعد نشر منظومة "ثاد" المضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية        12:17     السودان يعرب عن "الاسف العميق والاستياء" من مرسوم حظر السفر الاميركي الجديد        12:21     مطالب فلسطينية بتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان         12:47    محمد بن راشد يزور معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية        12:48     الشرطة العراقية تعلن السيطرة على المتحف القديم الذي دمره الإرهابيون في الموصل        01:04    الشرطة العراقية تعلن السيطرة على المتحف القديم الذي دمره الإرهابيون في الموصل     

55 قتيلاً بهجوم في جنوب السودان
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 07 مارس 2017

جوبا (د ب أ)

قال مسؤولون محليون أمس، إن ما لايقل عن 55 شخصاً قتلوا خلال ما يبدو أنه هجوم لأسباب عرقية ومن أجل سرقة الماشية في جنوب السودان. وأعرب وزير الإعلام في ولاية بوما اشون جون جيرو في تصريحات عن اعتقاده بأن المسلحين جاءوا من ولاية جونقلي ، وهاجموا قرية كوسشار في ولاية بوما مساء أمس الأول الأحد. وقدر جيرو عدد المهاجمين بالآلاف. وقال إن ما لايقل عن 55 شخصاً، معظمهم من السيدات والأطفال قتلوا، وتم سرقة الآلاف من رؤوس الماشية.

ويعتقد أن المهاجمين ينتمون لعرقية دينكا، وأن الضحايا ينتمون لعرقية مورلي، بحسب ما قاله المسؤول. وتتبادل العرقيتان الاتهامات بشن الهجمات المتبادلة من أجل سرقة الماشية واختطاف الأطفال لتشغيلهم. وتردد أن المهاجمين كانوا يرتدون الزي العسكري، ولكن متحدث باسم الجيش لول رواي كوانج نفى أن يكون المهاجمون من الجنود، وقال إن المتمردين الذين يقاتلون الحكومة والميليشيات المتحالفة معها عادة ما يتنكرون في زي عسكري. ويذكر أن عشرات الآلاف قتلوا في جنوب السودان منذ أن تصاعد الخلاف بين الرئيس سيلفا كير ونائبه السابق رياك مشار إلى صراع مسلح في ديسمبر 2013.

     
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا