أوكرانيا تتهم روسيا بدعم الإرهاب أمام «العدل الدولية»

لاهاي (أ ف ب)

حثت أوكرانيا أمس، محكمة العدل الدولية على المساهمة في إحلال السلام على أراضيها، في إطار سعيها لإقناع القضاة بأن روسيا ترعى «الإرهاب» في النزاع الدامي الذي يشهده شرق البلاد بين الانفصاليين الموالين لموسكو وقوات كييف.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأوكراني اولينا زيركال أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة في لاهاي، «اليوم أقف أمام المحكمة لكي أطلب حماية لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الأوكراني». وأضافت أن «آلاف الأوكرانيين الأبرياء تعرضوا لهجمات دامية». وتابعت «اليوم أقف أمام العالم لكي أطلب حماية لأوكرانيا من الاتحاد الروسي» مؤكدة أن كل ما تطلبه كييف هو «إجراءات استقرار وهدوء في وضع خطير».

ويطلب ممثلو أوكرانيا من محكمة العدل الدولية أن تتخذ خطوات طارئة تطالب جارتها بوقف إرسال الأموال والسلاح والمقاتلين إلى الشرق، ووقف ما تقول إنه «تمييز» ضد الأقليات في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.