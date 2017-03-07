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«ادعاء» كوريا الجنوبية يتهم الرئيسة بالفساد
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 مارس 2017

سيؤول (د ب أ)

اتهم المحققون في كوريا الجنوبية رئيسة البلاد التي عزلها البرلمان، وتنتظر حكماً من المحكمة الدستورية لتأييد ذلك الإجراء أو رفضه، باك كون هيه، باشتراكها في الفساد المتورطة فيه واحدة من أكبر شركاتها.

وقال المدعي الخاص باك يونج سو أمس، إن وريث إمبراطورية سامسونج، لي جاي يونج، كان قد اتفق مع مديرين آخرين لرشوة باك وصديقتها المقربة، تشوي سون سيل، من أجل توطيد سلطته على الشركة. كان لي وعد تشوي بمبلغ 43 مليار وون (37 مليون دولار أميركي) كرعاية لإحدى المنظمات التابعة لها. وتأمل سامسونج بالمقابل في الدعم السياسي لاندماج اثنتين من الشركات التابعة لها، من بين خدمات أخرى. وقال الادعاء في نهاية تحقيق امتد 70 يوماً، إن تشوي وباك أسستا «مجموعة اقتصادية» لتحقيق مكاسب من خلال مثل هذه الصفقات.

     
 

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