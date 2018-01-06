حمدان بن محمد: التقدير لمنتخبنا والشكر لجماهيرنا التي وقفت خلف «الأبيض»

دبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ حـمدان بن محمد بن راشد آل مكتـوم، ولي عهد دبي المنتخب العماني بلقب «خليجي 23»، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك للمنتخب العُماني الشقيق الفوز بكأس خليجي 23. وكل التقدير والشكر لمنتخبنا على هذا الأداء المشرف وشكراً لكل جماهير منتخبنا التي وقفت خلف الأبيض #عمان_الإمارات_الفوز_واحد».

وجاء في تغريدة أخرى لسموه: «باسم كل إماراتي نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وللشعب الكويتي الشقيق على هذا التنظيم الرفيع لهذه البطولة ولكرم الضيافة، وهذا من عوايدكم يا أهل الكويت».