الحوثيون يقتحمون جامعة صنعاء لـ «إنهاء الإضراب»

عدن (الاتحاد)

اقتحمت ميليشيات الحوثي الانقلابية مقر نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء لإرهاب الأكاديميين وتحذيرهم من مواصلة إضرابهم والمطالبة بحقوقهم. وأفاد أكاديميون لـ «الاتحاد» أن المسلحين اقتحموا اجتماع الهيئة وحذروا من مواصلة تنفيذ برنامج التصعيد الاحتجاجي للمطالبة بالحقوق المشروعة وعلى رأسها الرواتب المتأخرة منذ 4 أشهر جراء سياسة النهب التي تمارسها الميليشيات الانقلابية منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

وأكدت النقابة أنها ستدشن المرحلة الثالثة من برنامج الإضراب الشامل عقب تنفيذ برنامج تصعيدي وإضراب جزئي عن العمل. وأكد رئيس النقابة الدكتور محمد الظاهري على صمود أعضاء هيئة التدريس وعدم الخوف من الاتهامات والتهديدات التي تنشر ضد النقابة، مضيفا أن الإضراب مستمر حتى تحقيق كافة المطالب وعلى رأسها الرواتب المتأخرة.