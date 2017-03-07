كوريا الشمالية تطرد السفير الماليزي رداً على طرد سفيرها

كوالالمبور (أ ف ب)

أمرت كوريا الشمالية أمس، بطرد السفير الماليزي، رداً على خطوة مماثلة قامت بها كوالالمبور في أحدث فصول التوتر بين البلدين منذ اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم الدولة الشيوعية الشهر الماضي في مطار العاصمة الماليزية. فيما أطلقت كوريا الشمالية أمس أربعة صواريخ بالستية سقطت ثلاثة منها قرب اليابان، في «استفزاز» لطوكيو وتحد جديد للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشن سفير كوريا الشمالية كانج شول قبل مغادرته ماليزيا هجوماً على سلطات كوالالمبور التي اتخذت قرار طرده معتبرا انها تجري تحقيقا «منحازا» في اغتيال كيم جونج نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون في 13 فبراير في مطار كوالالمبور الدولي بغاز أعصاب فتاك.

وأفادت وكالة الانباء المركزية الكورية الشمالية أمس بأن «وزارة الخارجية تعلن سفير ماليزيا شخصا غير مرغوب فيه وتطالب برحيله» خلال 48 ساعة.

وكانت ماليزيا أمهلت السفير الكوري الشمالي 48 ساعة لمغادرة البلاد بسبب تصريحاته حول التحقيق الذي تجريه في القضية، في تصعيد جديد بين البلدين منذ اغتيال كيم جونج نام (45 عاما).