جوبيه يرفض الترشح لانتخابات الرئاسة وفيون يرفض الانسحاب

باريس (وكالات)

أكد رئيس الوزراء الفرنسي السابق آلان جوبيه أمس، أنه لن يخوض انتخابات الرئاسة بفرنسا ليقضي على آمال كثيرين في حزب الجمهوريين المحافظ الذي ينتمي إليه والذي يواجه مرشحه الحالي فرانسوا فيون شبح الهزيمة في الانتخابات جراء فضيحة مالية.

وقال جوبيه في مسقط رأسه بوردو، «أؤكد مرة أخرى وبشكل نهائي أني لن أكون مرشحا لرئاسة الجمهورية» مضيفاً أن ذلك يرجع إلى أنه أصبح أصعب الآن عن أي وقت مضى توحيد حزب الجمهوريين المحافظ وأيضا لأن الناخبين يريدون وجوها جديدة. ووصف جوبيه فيون بالعنيد جراء إصراره على مواصلة حملته الانتخابية رغم نتائج استطلاعات الرأي التي تشير إلى أنه سيخرج من السباق من الجولة الأولى، إلا أنه لم يعرض أي خطة بديلة.

وأداء فيون الضعيف سيجعل المرشح المنتمي لتيار الوسط إيمانويل ماكرون يخوض جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة في السابع من مايو أمام ممثلة اليمين المتطرف مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن جوبيه كان سيصل بمنتهى السهولة إلى الجولة الثانية إذا ترشح.

وقال جوبيه (71 عاما) في مؤتمر صحفي في بوردو وهو رئيس بلديتها «بلادنا مريضة». وتابع «فات الأوان بالنسبة لي لكن ليس بالنسبة لفرنسا».

ومن جانبه، حذر الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند أمس، من أن «التهديد» المتمثل بفوز مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في الانتخابات الرئاسية وارد، إلا أنه تعهد بالقيام بكل ما هو باستطاعته لمنع حدوث ذلك.