ترامب يوقع نسخة معدلة من مرسومه حول الهجرة

واشنطن (وكالات)

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس نسخة معدلة من مرسومه حول الهجرة الذي علق القضاء تنفيذه بهدف منع مواطني بعض الدول من دخول الولايات المتحدة. وأظهرت وثائق نشرتها وزارة الأمن الداخلي أن العراق شطب من قائمة الدول التي منع رعاياها من دخول الأراضي الأميركية مع إبقاء إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، علما بأن المرسوم الجديد لا يشمل حملة التأشيرات الصالحة وتراخيص الإقامة حسبما أوضحت الحكومة الأميركية. ويعلق القرار أيضا قبول جميع اللاجئين لمدة 120 يوما.

ويصبح الأمر الجديد ساريا في 16 من مارس الجاري، ويحل محل أمر كان قد صدر في 27 يناير الماضي ، تسبب في تعليق مسافرين في مطارات في جميع انحاء العالم واندلاع احتجاجات قبل الغائه من جانب قاض اتحادي.

ويحظر الأمر التنفيذي المنقح السياح والهجرة والدخول للولايات المتحدة من الدول الست المذكورة لمدة 90 يوما، وهذه الدول هى إيران والسودان واليمن والصومال وليبيا وسورية. وقال البيت الأبيض إنه تم رفع العراق من قائمة الحظر بسبب تعزيز التعاون مع الحكومة في بغداد.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن المرسوم الجديد«إجراء حيوي لتعزيز أمننا القومي». وقال بعدما وقع ترامب النسخة المعدلة من مرسومه السابق «عبر هذا الأمر، يمارس الرئيس سلطته لحماية شعبنا». وأدى القرار الأصيل إلى إحداث فوضى واحتجاجات في المطارات الأميركية بعد ان تم رفض دخول المسافرين من الدول التي يشملها رغم حصولهم على تأشيرات، ومن بينهم، عراقيون عملوا إلى جانب الجيش الأميركي في أرض المعركة.