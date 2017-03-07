الجيش يصفي 4 إرهابيين في سيناء

القاهرة (وام، وكالات)

أعلنت القوات المسلحة المصرية مقتل أربعة إرهابيين تكفيريين وضبط آخر بحوزته بندقية آلية و22 من المشتبه بهم وتدمير ثلاثة أوكار للعناصر التكفيرية ودراجتين ناريتين في شمال سيناء.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية أن قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية المصرية تقوم بحملة مكبرة لتمشيط ومداهمة البؤر الإرهابية بشمال سيناء لضبط العناصر التكفيرية المتورطة في استهداف وترويع المواطنين من أبناء شمال سيناء.

من جانب آخر، قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل محاكمة 42 متهماً في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تنظيم أجناد مصر»، إلى 3 أبريل لمرافعة الدفاع.

وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضي كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تنظيم أجناد مصر»، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم «بلال.إ.ص»، مع 12 آخرين، بالتسبب في مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع في قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.