تونس: ضبط خلية تكفيرية تمجد «داعش» بينها 3 فتيات

ساسي جبيل (تونس)
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن وحداتها الأمنية، تمكنت من ضبط 3 فتيات تورطن في خلية تكفيرية تقوم بتنزيل تدوينات وخطب تمجد تنظيم «داعش» الإرهابي وتحرض على الإرهاب.
وأكدت الوزارة، في بيان أمس، أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدينة بنزرت، تمكنت في إطار متابعتها لتفكيك خلية تكفيرية من إلقاء القبض على عنصرين تكفيريين امرأة ورجل ومباشرة قضية عدلية في شأنهما موضوعها «الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي وتمجيد الإرهاب عبر شبكة التواصل الاجتماعي».
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وأوضح ذات البيان أنه وبالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقيروان تم إلقاء القبض عليها بالإضافة إلى عنصر تكفيري عمره 30 عاما قاطن بمدينة بنزرت وتم إدراجه بالتفتيش.
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