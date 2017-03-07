أمير الكويت يوجه بإعادة الجنسية المسحوبة من 3 مواطنين

الكويت (د ب أ)

وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بإعادة الجنسية المسحوبة من ثلاثة كويتيين. ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين عن النائب جمعان الحربش قوله إن المشمولين بإعادة الجنسية هم رئيس تحرير صحيفة عالم اليوم الكويتية أحمد الجبر، والذي أغلقت صحيفته بسبب سحب جنسيته، والنائب السابق في البرلمان الكويتي عبدالله البرغش، والداعية نبيل العوضي. وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق على سحب الجنسية من 10 أشخاص، بعد «التأكد من عدم استحقاقهم للجنسية حسب بيان مجلس الوزراء في أغسطس عام 2014، وفقاً للشروط والضوابط التي حددها القانون».

وكانت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا» نقلت عن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أمس الأول، قوله إن أمير البلاد «أثبت كما كان دوماً وأبداً أنه أمير الإنسانية». وكشف عن «انفراجات ستحدث نتيجة تحركات المجاميع النيابية بالتنسيق مع رئيس المجلس».

وأوضح أن مجموعتين مع النواب اجتمعتا مع الأمير يومي الأحد والاثنين، إذ شرح البرلمانيون لسمو الأمير «المعاناة الإنسانية لمجموعة من الكويتيين في ملف التجنيس» مشيراً إلى أن رد الأمير كان إيجابياً.

من جانب آخر، كشف مصدر أمني كويتي عن استعداد الأجهزة الأمنية لترحيل 250 رجلاً و50 امرأة من المبعدين في نهاية الأسبوع الجاري بعد تجهيز ملفاتهم وحجز تذاكر سفرهم إلى مواطنهم.

ولفت المصدر في تصريحات نقلتها صحيفة «القبس» أمس إلى أن عدد النزلاء المبعدين في السابق كان يتعدى الـ1500 نزيل داخل عنابر الإبعاد، ما كان يشكل عبئاً كبيراً على رجال الأمن العاملين في الإدارة. وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية أبعدت نحو خمسة آلاف وافد منذ بداية العام الجاري وحتى مطلع مارس، أي ما يعادل ترحيل 83 شخصاً كل يوم.

وأوضح المصدر أن «وتيرة الإبعاد أصبحت سريعة جداً بعكس السابق»، مؤكداً أن أي شخص يُوضع في سجن الإبعاد لا يمكث أكثر من أسبوع، لحين حجز تذكرة السفر والانتهاء من الأوراق الخاصة به.

وأوضح المصدر أن «أسباب الإبعاد تتلخص في مخالفة قانون الإقامة والعمل، والتورط في قضايا جنائية»، لا سيما مخالفة قواعد المرور أو ارتكاب جنح أو جرائم.