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دعم أميركي غير مسبوق والمارينز والأباتشي على الخط الأول للمعارك

القوات العراقية تحرر المجمع الحكومي غرب الموصل
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 مارس 2017

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

تمكنت القوات العراقية، من تحرير مباني المجمع الحكومي ومديرية الشرطة، والتي كانت بقبضة تنظيم «داعش» في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، بدعم جوي وبري أميركي غير مسبوق شاركت فيه طائرات الأباتشي وقوات من مشاة البحرية الأميركية «المارينز» على خط القتال الأول، وأسفرت المعارك عن مقتل 33 «داعشياً»، بينما نفذ التنظيم إعدامات بحق 35 مدنياً في سجون الساحل الأيمن، و8 من قيادييه.

وذكر بيان للشرطة الاتحادية أن قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية حررت مديرية الطاقة الكهربائية في الجانب الأيمن للموصل، ومحطة الكهرباء في حي الدندان، ومبنى مديرية الشرطة ومجمع المحاكم بالكامل.

وكانت قوات الشرطة الاتحادية أعلنت عصر أمس السيطرة على مبنى مديرية ماء ومجاري الموصل. وغرب الموصل حيث المعارك الجارية، هو الجيب الأخير المهم من الأراضي الحضرية التي يسيطر عليها التنظيم في العراق، ومازالت مستمرة في أحياء جنوب غرب المدينة، حيث تتكاثر المنازل ويعيش آلاف المدنيين.

وكان قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، أعلن تحرير حي الصمود غرب الموصل بالكامل. ونقل تلفزيون «العراقية» عنه القول إن «قوات جهاز مكافحة الإرهاب حررت حي الصمود بالكامل، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه».

وذكرت مصادر عسكرية أمس، قوات جوية وبرية أميركية لعبت دوراً حاسماً في تقدم القوات العراقية بين أحياء غرب الموصل في مواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي، وأكدت أن الدعم الأميركي أنقذ القوات العراقية من هجوم مضاد كاد يتحول إلى نكسة. ... المزيد
     
 

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