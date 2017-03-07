بن دغر: لا طريق إلى الحكم إلا عبر صناديق الاقتراع

عدن (الاتحاد، وكالات)
جدد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر حرص الحكومة على إحلال السلام الدائم والعادل والشامل والذي يتطلع إليه الشعب والذي لن يتحقق إلا من خلال العودة إلى تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهو الطريق المضمون والواضح إلى السلام والذي ترفضه إلى يومنا هذا مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. وأكد خلال لقائه في عدن منسق فريق العقوبات التابع للأمم المتحدة أحمد حميش أن الحكومة ستقدم الدعم والتسهيلات للفريق ليتمكن من زيارة مختلف المحافظات للاطلاع عن قرب ومعرفة الحقيقة كما هي بعيداً عن التضليل والمعلومات المغلوطة التي بلغت فريق التحقيق وذكرت في بعض التقارير السابقة.
وأضاف «من يقول إنه سيحكم الشعب اليمني ويدعى إرثاً تاريخياً له في الحكم هو واهم، فالطريق إلى الحكم لا يتم إلا عن طريق صناديق الاقتراع لا عن طريق القتل والتشريد واغتصاب السلطة بقوة السلاح وحصار الرئيس الشرعي والحكومة، الأمر الذي استدعى الدعوة إلى تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإنقاذ الشعب اليمني والشرعية من مليشيات استخدمت قوة السلاح في تنفيذ مشروعها الطائفي السلالي والعنصري».
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من جهة ثانية، أعلنت الحكومة اليمنية أمس، أنها ستبدأ اليوم الثلاثاء عملية صرف رواتب منتسبي مؤسستي الجيش والأمن في جميع المناطق العسكرية بعد تجاوز كافة الإشكالات التي أدت إلى تأخير عملية الصرف. وأشادت بالتعاون الأخوي من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات، وباقي الدول التي تساند وتدعم بسخاء جهود القيادة السياسية والحكومة للتغلب على العراقيل والصعوبات ومعالجة الآثار الكارثية الناجمة عن الحرب التي أشعلتها المليشيات الانقلابية، مؤكدة أن تلك المواقف الشجاعة والأخوية والتضحيات ستظل خالدة في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني وأجياله القادمة.
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وشدد الأحمر على ضرورة حشد الجهود ومضاعفتها بهدف إفشال مخطط الانقلابيين ودحر مليشياتهم والعمل في إطار استعادة الدولة في البيضاء وجميع المحافظات. مؤكداً أن الحل الوحيد يكمن في اتخاذ موقف موحد يساند توجه الدولة التي تساندها دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات والتي تعمل جاهدة على استعادة الهوية اليمنية من قبضة المليشيات الإيرانية ومكافحة التطرف والإرهاب الذي يغذيه الانقلاب ويتسبب في وجوده غياب الدولة اليمنية.