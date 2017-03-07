توثيق 813 حالة تعذيب في سجون «الانقلابيين»

جنيف (وكالات)
كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان عن 813 حالة تعذيب لمختطفين في سجون مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في 20 محافظة في اليمن، إضافة إلى حالات أخرى ارتكبها تنظيم «القاعدة» الإرهابي خلال الفترة من ديسمبر 2014 وحتى ديسمبر 2016.
وقال تقرير التحالف الذي عرض في ندوة على هامش الدورة الــ34 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بعنوان «الإخفاء القسري والتعذيب في اليمن»، إن التعذيب والإيذاء الجسدي والنفسي الذي تعرض له المختطفون داخل سجون المليشيات، تسبب في فقدان حاستي السمع والبصر لدى البعض، إضافة إلى حالات شلل كلي وفقدان للذاكرة، واضطرابات نفسية وعقلية. وشدد على ضرورة وضع قضية المختطفين والمعتقلين على رأس أولويات أي مفاوضات سياسية.
|
وطالب العدوفي المجتمع الدولي والمنظمات العربية والدولية، بإيصال المعتقلين والمخفيين قسراً بأسرهم، وفتح تحقيقات وطنية، ومكافحة التهديد والابتزاز الذي تمارسه المليشيات ضد أسر المختطفين،
|