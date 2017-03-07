توثيق 813 حالة تعذيب في سجون «الانقلابيين»

جنيف (وكالات)

كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان عن 813 حالة تعذيب لمختطفين في سجون مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في 20 محافظة في اليمن، إضافة إلى حالات أخرى ارتكبها تنظيم «القاعدة» الإرهابي خلال الفترة من ديسمبر 2014 وحتى ديسمبر 2016.

وقال تقرير التحالف الذي عرض في ندوة على هامش الدورة الــ34 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بعنوان «الإخفاء القسري والتعذيب في اليمن»، إن التعذيب والإيذاء الجسدي والنفسي الذي تعرض له المختطفون داخل سجون المليشيات، تسبب في فقدان حاستي السمع والبصر لدى البعض، إضافة إلى حالات شلل كلي وفقدان للذاكرة، واضطرابات نفسية وعقلية. وشدد على ضرورة وضع قضية المختطفين والمعتقلين على رأس أولويات أي مفاوضات سياسية.

وقال سفير اليمن السابق لدى جنيف إبراهيم العدوفي الذي ترأس الندوة بحضور عدد من رؤساء المنظمات اليمنية والعربية الدولية «إن الشعب اليمني بأكمله أصبح اليوم مختطفاً خاصة بعد أن سيطرت المليشيات الانقلابية على صنعاء في سبتمبر 2014، وقامت بممارسة الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في مختلف المحافظات. وأشار إلى ما تسببت به المليشيات من أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة جراء سيطرتها على البنك المركزي، ونهبها للمال العام، وتسخيره في قتل اليمنيين، وفرض الحصار المطبق على المدنيين وخاصة في محافظة تعز التي تعاني حصاراً خانقاً منذ أكثر من عامين على التوالي، وتقوم بمنع وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية إلى السكان الذي هم في أمس الحاجة إليها.

وطالب العدوفي المجتمع الدولي والمنظمات العربية والدولية، بإيصال المعتقلين والمخفيين قسراً بأسرهم، وفتح تحقيقات وطنية، ومكافحة التهديد والابتزاز الذي تمارسه المليشيات ضد أسر المختطفين،