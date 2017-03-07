مقتل عشرات «الانقلابيين» بغارات ومعارك بالحديدة ونهم وحجة

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

نفذ طيران التحالف العربي، أمس، غارات مكثفة على قواعد وتجمعات وتعزيزات لمليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في العديد من المحافظات في اليمن، وذلك بالتزامن مع تمكن الأجهزة الأمنية في حضرموت وشبوة من ضبط مخازن أسلحة ومتفجرات تابعة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي الذي قصفت طائرات أميركية من دون طيار مواقعه لليوم السادس على التوالي. في وقت أكد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، أن دعم الإمارات أسهم في تحقيق الانتصارات ضد الانقلابيين والإرهابيين.

وقالت مصادر في الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، إن الضربات الجوية لـ «التحالف» قتلت عشرات الانقلابيين، ودمرت عتاداً عسكرياً ومخازن أسلحة وذخائر، خصوصاً في الساحل الغربي، حيث تواصل قوات الشرعية تقدمها على الأرض للوصول إلى ميناء الحديدة الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر. لافتة إلى مقتل ما لا يقل عن 20 عنصراً من المليشيات، وجرح العشرات في غارات استهدفت معسكر اللواء العاشر حرس جمهوري المرابط في مدينة باحل شمال شرق الحديدة.

وقتل مسلحان حوثيان، أمس، بهجومين منفصلين للمقاومة في مدينة الحديدة التي بات تحريرها هدفاً وشيكاً لقوات الشرعية التي أصبحت قواتها على بعد كيلومترات من الخوخة البوابة الجنوبية لهذه المحافظة الاستراتيجية. فيما احتدمت المعارك أمس بين الجيش والمليشيات شمال وشرق مدينة المخا الساحلية الواقعة غرب تعز المتاخمة لبلدة الخوخة. ونفذ «التحالف» أكثر من 20 غارة أصابت معسكر خالد ومواقع في الرويس، وتجمعات في بلدة موزع. وأعلن الجيش مقتل سبعة حوثيين في المعارك. كما كشفت مصادر عن إصابة العميد طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق المخلوع في قصف جوي على معسكر خالد.

واستمرت المعارك بين قوات الشرعية والمليشيات في بلدة نهم شمال شرق صنعاء التي شهدت غارة للتحالف على تعزيزات عسكرية كانت في طريقها إلى البلدة، وغارة أخرى قصفت هدفاً للانقلابيين في بلدة مناخة الواقعة غرب صنعاء. كما استهدفت غارات موقع جبل المرحة العسكري المطل على مدينة عمران، حيث أفادت مصادر بتدمير مستودع أسلحة ومعسكر تدريبي للمليشيات.