مقتل 10 مدنيين بقصف جوي في أفغانستان



تاريخ النشر: السبت 06 يناير 2018 كابول (د ب أ) قتل عشرة مدنيين على الأقل، وأصيب أربعة آخرون في قصف جوي نفذته قوات أجنبية بمنطقة درزاب بإقليم جوزجان، شمالي أفغانستان، طبقا لما ذكرته قناة «تولو.نيوز» الأفغانية، نقلاً عن سكان محليين أمس. ولم تؤكد مهمة الدعم الحازم بقيادة حلف شمال الأطلسي هذا القصف. وقال سكان بإقليم فارياب، شمال أفغانستان، إنهم توجهوا إلى إقليم جوزجان للتوسط لإطلاق سراح إمام، كانت عناصر «داعش» تحتجزه وكان تحت تحفظ قاري حكمت الله وهو قائد داعش في المنطقة، التي تم استهدافها من خلال القصف الجوي. وكان 14 شخصاً على الأقل من منطقتي شيرين تاجاب ودرزاب قد توجهوا للقاء حكمت الله لضمان إطلاق سراح الأمام.وقال الجرحى إن عناصر من داعش قُتلت أيضا في القصف الجوي.