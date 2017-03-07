الجيش الأميركي.. واختراعات الطلاب

عادة ما يقوم الجيش الأميركي، بتطوير تقنياته المتقدمة في مختبرات سرية، تعمل فيها أطقم شركات الصناعات الدفاعية العملاقة. ولكن في الوقت الذي يبحث فيه «البنتاجون» عن طرق جديدة للتواصل مع وادي السليكون، نرى شخصيات غير متوقعة، تجرب حظها في هذا المجال. فهناك مثلا برنامج «هاكنج» العسكري التابع لوزارة الدفاع الأميركية (لا يركز على الأمن المعلوماتي)، وهو عبارة عن مساق دراسات عليا، مخصص لتعليم الطلاب، كيفية اختراع منتجات جديدة للجيش. والطلاب غير الحاصلين على تصاريح أمنية- بما في ذلك بعض الطلاب الأجانب الذين يدرسون في أميركا يكلفون بعد الانتهاء من هذا البرنامج، بالعمل على نسخ غير مصنفة من مشكلات العالم الحقيقي، التي تواجهها الأجهزة العسكرية والاستخباراتية. والوحدة الممولة من قبل البنتاجون والمسماة (إم دي 5 – مُسرّع التكنولوجيا الأمنية الوطنية) MD5 National Security Technology Accelerator، التي تتولى مهمة تنسيق كل شيء يتعلق بهذا الموضوع خلف الكواليس، توفر للطلاب ميزانية متواضعة كي يحاولوا حل المشكلات العسكرية، باستخدام منتجات جاهزة. بعد إجراء اختبار في جامعة «ستانفورد» الربيع الماضي، تبدأ وحدة Accelerator راهناً، دورات مماثلة في 12 جامعة على الأقل. فجامعات، «بيتسبيرج»، في سان دييجو، وجامعة «جيمس ماديسون»، وجامعة «جورج تاون»، على سبيل المثال، من ضمن الجامعات التي تحاول استنساخ نجاح ستانفورد.
لقيادة جهدها الخاص في هذا المجال، استعانت جامعة «جورج تاون»، بخدمات ضابط عمليات خاصة سابق، من قوات المارينز، يتمتع بخبرة عملية عميقة، وتاريخ طويل من العمل مع البنتاجون.
في بداية حياته العملية عمل «كريس تايلور»- وهو اسم هذا الضابط- في (وحدة ريكون التابعة للقوات البحرية) المتخصصة في إنقاذ الرهائن، وجمع المعلومات من مناطق القتال الخطرة، كما عمل معلماً في مدرسة الاستطلاع البرمائي في تلك الوحدة بعد ذلك التحق بدراسات مسائية، لنيل شهادة جامعية في المحاسبة، كخطوة أولى للحصول على وظيفة مغرية في الشق التجاري من عملية تعزيز القوة العسكرية الأميركية، التي شهدتها إدارة جورج دبليو بوش.
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*كاتب أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»