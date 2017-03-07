«الشارقة للكتاب» تستعرض تجربة السرد الإماراتي في عُمان

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت هيئة الشارقة للكتاب مشاركتها في فعاليات الدورة الـ22 لمعرض مسقط الدولي للكتاب، الذي أقيم في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمشاركة 750 دار نشر من 28 دولة. ونظمت الهيئة خلال مشاركتها جلسة حوارية بعنوان «السرد القصصي والروائي في الإمارات»، استضافت فيها كل من الكاتبة آمنة الشامسي، والكاتب سامي الخليفي، وأدارها فرج الظفيري، حيث استعرضت الجلسة تاريخ السرد الإبداعي المحلي، ومشوار تطوره، وأبرز الأسماء التي تشكل معالمه.

وقال سالم عمر سالم، مدير إدارة التسويق والمبيعات في هيئة الشارقة للكتاب: «تأتي مشاركة هيئة الشارقة للكتاب في فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب، ضمن جهودها في مشاركة المشهد الثقافي العربي فعالياته الرئيسة التي تشكل حلقة وصل وتفاعل بين المثقفين والكتاب والناشرين العرب، إذ تحرص الهيئة على هذا التواصل، لنقل المشهد الإبداعي المحلي من مساحته المرتبطة بالدولة إلى نطاق أوسع، يشمل البلدان العربية، والعالم».

من ناحيته، أكد فاضل حسين، نائب مدير إدارة المكتبات في المنطقة الشرقية، والتابعة لهيئة الشارقة للكتاب، على أهمية معارض الكتاب بدول مجلس التعاون الخليجي في توثيق الروابط الثقافية بين الأشقاء الخليجيين، الذين يتقاسمون الكثير من الاهتمامات الأدبية والفكرية، وهو ما يجعل مشاركاتهم المتبادلة في المعارض التي تقام في مختلف الدول، ثرية بالتفاعل والنقاش والحضور، لتعزيز المشهد الثقافي الخليجي ورفده بالأعمال المميزة.