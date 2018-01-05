توقع ولادة 48 ألف طفل من الروهينجا في المخيمات



تاريخ النشر: السبت 06 يناير 2018 دكا (د ب أ) كشفت منظمة «أنقذوا الأطفال» البريطانية الخيرية عن توقعات بولادة 48 ألف طفل في مخيمات اللاجئين البائسة في بنجلاديش، حيث هرب إليها مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا من العنف في ميانمار ذات الأغلبية البوذية. وكشفت المنظمة الخيرية العالمية عن الأرقام الجديدة اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (مساء الخميس بتوقيت جرينتش)، موضحة أن أسر الروهينجا التي تعتمد على الحصص الغذائية في الخيام الواهية المكتظة من المتوقع أن تلد هؤلاء الأطفال في عام 2018، وقالت المنظمة في بيان لها، إن معظم الأطفال سوف يولدون بدون مرافق صحية وسوف يتعرضون لخطر لا يحتمل من المرض وسوء التغذية مما يعرضهم للتهديد قبل بلوغهم خمس سنوات من العمر. ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فإن أكثر من 655 ألف من مسلمي الروهينجا عبروا إلى بنجلادش بعد أن شن جيش ميانمار حملة ضد المتمردين المسلمين المشتبه في قيامهم بتنفيذ هجمات على مراكز أمنية في ولاية راخين يوم 25 أغسطس الماضي.