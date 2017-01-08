«مدينة زايد» أهم مشاريع إيواء المتضررين من الأعاصير في سقطرى

سقطرى (وام)

ثمن اللواء سالم عبد الله السقطري محافظ أرخبيل سقطرى، الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مؤسساتها الإنسانية العاملة في المحافظة في تنفيذ وتمويل العديد من المشاريع التنموية والخدمية والحيوية، التي ساهمت بشكل كبير في تخفيف الكثير من الأعباء عن السكان.

وفي هذا الصدد، وصف مشروع مدينة زايد 1 السكنية، الذي تموله هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بمنطقة ستروه جنوب جزيرة سقطرى المخصصة لأبناء المنطقة المتضررين من إعصاري «تشابالا وميج»، بأنه من أهم المشاريع المرتبطة بإيواء الأسر المتضررة من الأعاصير التي ضربت المحافظة مؤخراً.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن السقطري إشادته بالمشروع، خلال زيارة تفقدية، استمع خلالها إلى شرح من المهندسين والمشرفين حول سير العمل بالمدينة، ونسب الإنجاز فيها، معرباً عن تطلعه إلى استمرار الجهود لتسلم المدينة في الموعد المحدد.

إلى ذلك، اطلع محافظ سقطرى على سير العمل بمشروع إضافة 12 فصلاً دراسياً بمدرسة الزبيري بمنطقة «نوجد»، بتمويل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية.